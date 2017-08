(Dagbladet): Gradestokken har allerede bikket 40 i en rekke søreuropeiske land, og nå slår meteorologene ny hete-alarm.

En rekke norske feriefavoritter sørover i Europa har i sommer blitt rammet av flere hetebølger. Torsdag ble over halvparten av alle Spanias provinser satt i beredskap i påvente av ekstreme temperaturer de neste dagene, melder RTVE.

Temperaturen øker over hele landet, men spesielt ved feriefavorittene sør i landet er det ventet at gradestokken når et farlig høyt nivå i løpet av helga.

Foruten Spania, ligger også Italia og Kroatia an til å få temperaturer på godt over 40 grader i helga.

- I sørlige deler av Spania, store deler av Italia og østover mot Balkan og Kroatia vil det bli høye temperaturer, sier statsmeteorolog Jon Smits ved Meteorologisk institutt til Dagbladet.

Et temperaturkart fra Meteoblue viser at store områder av Europa blir rammet av den ekstreme varmen.

- Sjokkvarme

Han kan fortelle at det torsdag ble målt over 40 grader i en rekke spanske byer og distrikt. I Córdoba nådde gradestokken torsdag 42,8 før den sluttet å klatre. I Sevilla var høyeste målte temperatur 41,7.

- Dette er sjokkvarme for turister fra Norge og Norden. Men selv for dem som bor i området er dette i overkant ubehagelig, sier statsmeteorologen.

Liknende temperaturer ble også målt flere steder på Balkan, som i Mostar (40,5).

- Den varme lufta vil holde seg i området i noen dager til. Gjennom helga vil det være vel så varmt som i går - kanskje til og med varmere, sier Smits.

Han sier det ikke er noen god idé å oppholde seg ute i sola over lengre tid i dette området de neste dagene.

- Jeg tror nok det er litt i overkant å legge seg på stranda når det er 40 grader ute, sier han.

- På grensa til hva man kan tåle

Tidligere i sommer ble det målt 47,3 grader i Montoro øst for Cordoba i Spania. Det er den høyeste temperaturen som noen gang er målt i landet.

Dagbladet snakket den gang med eier av Reiseklinikken i Oslo, Gunnar Hasle, som kunne fortelle at 47 varmegrader er helt på grensa til hva et menneske kan tåle.

- Det viktigste under så varme forhold er å drikke nok vann og få i seg nok natrium (salt) og kalium (som man blant annet får via appelsiner), sa Hasle.

- Hvor mye vann bør man drikke?

- Kanskje fem liter om dagen, svarte reiselegen.

Like viktig er det å få i seg nok salt, for uten det vil blodtrykket kunne falle, forteller han.

- Symptomer på at man har fått i seg for lite salt er blant annet slapphet, hodepine og besvimelse-tendens. Hovne hender og føtter kan også tyde på saltmangel, sier han.

Inntil videre er det ikke noe som tyder på at man får så ekstreme temperaturer med hetebølgen som har lagt seg over Sør-Europa nå, men det er fortsatt grunn til å holde seg i skyggen.

- Lufttemperatur en ting, noe helt annet er solskinn. På bakkenivå vil sollyset avgi ca. 900 watt per kvadratmeter. Det betyr at den delen av kroppen som er solbelyst vil motta 900 watt per kvadratmeter. Da er det lurt å kle seg med hatt på hodet, og ellers bære løse, ledige bomullsklær som skygger for sola, sa Hasle.

Ikke første

En hetebølge rammet store deler av Europa i juni, og i England kom det meldinger om asfalt som smeltet i varmen.

I Portugal stekte sola i temperaturer rundt 40 grader, da flere skogbranner brøt ut i landet. Én av flere skogbranner brøt ut i Pedrógão Grande, og mange av dem som omkom, brant ihjel i bilene sine mens de prøvde å komme seg unna, ifølge NTB.

Også i juli har det vært ekstremt varmt i Spania, og sju byer satte ny varmerekord i forrige uke. I Moron de la Frontera, hvor en veiarbeider trolig døde av heteslag, ble det målt 43 grader.

Temperaturene på den spanske ferieøya Mallorca har også ligger rundt 40 grader de siste dagene, og myndighetene på øya undersøker nå om den ekstreme varmen var årsaken til at en 17-åring mistet livet onsdag. 17-åringen jobbet i maskinrommet på et hotell-svømmebasseng, da tenåringen plutselig kollapset og døde kort tid etter, ifølge The Telegraph.

Forskningen er klar på at det er en sammenheng mellom hetebølger og flere dødsfall:

- Vi vet at hver gang det kommer en skikkelig hetebølge, så øker dødeligheten - spesielt i sørlige deler av Europa. Så det er neppe sunt å oppholde seg utendørs i slike temperaturer, sier Smits.