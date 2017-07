Festivalsuksess på Sørlandet

(Finansavisen): – Tidligere har vi hatt en del problemer rundt salg av falske billetter, sier festivalsjef Leif Fosselie til Finansavisen.

Festivalen innså de måtte gjøre tiltak og bestemte seg for å legge en helt ny strategi for å motvirke svartebørsproblematikken.

– Vi er i en situasjon hvor vi selger billetter gjerne ett år i forveien. Det skaper en stor etterspørsel etter billettene, som er i ubalanse med tilbudet. For å motvirke salg av falske billetter sendte vi ut fysiske billetter tre uker før arrangementet. Vi lagde også billetter som var veldig vanskelig å kopiere. Tiltakene vi gjorde fjernet alle problemene rundt svartebørssalg. Vi ser på det som en seier, sier festivalsjefen til Finansavisen.

Han anbefaler også andre aktører om å gå i dialog med tredjepartsselgere som Finn.no og forklare problemstillingen.

– Min erfaring er at de er behjelpelige og villige til å bidra med å holde kjøp og salg av billetter nede på denne typen arrangementer.

– Kvantesteg

Palmesus er Skandinavias største strandfest som arrangeres på Bystranda i Kristiansand. I år fikk i overkant av 35.000 festivaldeltagere høre på verdensstjerner som Armin Van Buuren, The Chainsmokers og Zara Larsson.

– Bookingen for 2018 er allerede godt i gang, men vi røper ingen artister før det begynner å bli kaldt i været igjen. Folk trenger noe varmt å se frem til, sier Fosselie til Finansavisen.

Årets festival gikk av stabelen i månedsskiftet juni–juli og bød på et fantastisk sommervær.

– I år tok vi noen kvantesteg hva gjelder økt publikumskapasitet og finpussing av festivalopplevelsen. Mitt inntrykk er at deltagerne var veldig fornøyd med årets festival.

Årsregnskapet for 2016 viser at Palmesus er i ferd med å bli en økonomisk suksess. Festivalen omsatte for 42 millioner kroner i fjor, opp 47 prosent fra 2015. Resultat før skatt gikk opp fra 3,2 til 3,6 millioner kroner.

– Vi er veldig fornøyd med resultatene for 2016. Både inntekt- og kostnadssiden ble bedre enn forventet. I 2016 solgte vi 30.000 billetter, mens i år har vi økt salget med 5.000 billetter. I tillegg solgte vi 13.000 billetter til en Elton John-konsert dagen før Palmesus, sier Fosselie og legger ti l:

– Hittil i år har vi omsatt for 70 millioner kroner, og jeg tror at 2018 blir et enda bedre år.

Flere økonominyheter



Thoresen Thai utvider flåten - og tar over Pizza Hut

Bilfrakt-konsern med Wilhelmsen på eiersiden gjør oppkjøp

Meglerkjemper jekker ned Gjensidige etter tall