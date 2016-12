Feststemte kvinner måtte ha hjelp av politiet for å komme seg på byen

(Dagbladet): - De tre kvinnene var samlet i en leilighet i sentrum. Ved 01-tiden var planen å dra på byen, men det var ett hinder på veien. De tre hadde låst seg inne, og klarte ikke å få opp utgangsdøren, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet betegner det som spesielt å sende en politipatrulje for å assistere kvinnene for at de skulle komme seg ut.

- Litt spesielt. Vanligvis er det slik at vi må assistere når folk skal hjem fra fest, ikke når de skal ut på fest, sier Samsonsen til avisa.