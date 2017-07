- Fetteren ble stengt inne av hoffet og tvunget til å gi fra seg tronen

(Dagbladet): Prins Mohammed bin Nayef skulle bli Saudi-Arabias neste konge før landet endret sin arverekkefølge i juni.

Da skal han ha blitt innesperret i et palass i Mekka, tatt fra mobilen og presset til å gi fra seg tronen. Det skriver New York Times om anklagene mot den nåværende kronprinsen: Nayefs yngre fetter Mohammed bin Salman.

Gryende rivalisering

Avisa refererer til ikke navngitte amerikanske myndighetspersoner. Disse forteller en historie om en gryende rivalisering de to søsknene imellom.

Denne skal ha startet da kong Salman (81) av Saudi-Arabia ble konge i 2015.

Den mektige kongen navnga nevøen Nayef som kronprins, men overlot stillingen som forsvarsminister til favorittsønnen Mohammed bin Salman. Det samme gjaldt styringen over Saudi-Aramco - selskapets som har monopol på landets enorme oljeressurser.

Skapte seg et navn

Mohammed bin Salman fulgte opp vervene med stor entusiasme.

New York Times beskriver flere utenlandsbesøk, samt nettverksbygging med mektige menn som Donald Trump og Mark Zuckerburg.

I tillegg skaffet han seg popularitet ved hjelp av løfter om økonomiske reformer, samt en mer liberalistisk tilnærming til underholdning og kultur i det svært konservative Saudi-Arabia.

Dette mens den mer anonyme Mohammed bin Nayef slo ned på Al-Qaida, og skaffet seg høytstående venner både i naboland og USA, ifølge New York Times.

Skal ha gitt etter

Avisa skriver at denne rollefordelingen fortsatte fram til den 20. juni.

Rett før midnatt skal Nayef ha blitt innkalt til et møte med kongen, noe som aldri ble noe av.

I stedet ble diabetikeren stengt inne i et rom av slottsansatte. Disse skal ha presset ham i flere timer, før Nayef, som lider av diabetes og ettervirkninger at et attentatsforsøk i 2009, til sist ga etter.

- Livlig fantasi

Der påstandene passer godt med det kritikere beskriver som en maktsyk Mohammed bin Salman, har kongehuset i Saudi-Arabia blankt avvist det New York Times omtaler.

I en pressemelding, omtalt av Reuters, skriver institusjonen følgende:

- Historien (som beskrevet av New York Times) er helt og holdent et resultat av en livlig fantasi, sier en talsmann for saudiarabiske kongehuset.

Det som imidlertid er klart, er at Mohammed bin Salman ikke var noen favoritt til å ta over tronen inntil hans far ble konge.

Beskrevet som verdens farligste

Da Dagbladet snakket med Reier Møll Schoder, redaktør av nettstedet Den arabiske halvøy, beskrev han en kronprins som tok etter kong Salman.

- I motsetning til mange andre i toppen av kongedømmet, har ikke Mohammed bin Salman utdanning fra Vesten. Han har tatt en juridisk utdannelse i moderlandet og blitt lært opp ved å følge sin far, sa Schoder.

Om den mektige prinsens personlighet, hadde han følgende å si:

- Han er arbeidsom, setter høye krav, drikker og røyker ikke og ønsker at Saudi-Arabia skal bli moderne og møte den nye tida. Han blir også sett på som en ledestjerne blant de unge. Men en annen side som også kommer fram, er at han er beskrevet av diplomater og analytikere som verdens farligste mann som tar impulsive beslutninger uten å vite konsekvensene.

- Skal man se på det analytisk, heller jeg mot det siste, sa Reier Møll Schoder til Dagbladet i juni.