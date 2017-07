Fikk inn 3,2 mill. til Afrikas verste sultkatastrofe på mange år: - Vi hadde håpet på mye mer

Ei uke etter at «Still sulten»-kampanjen ble avsluttet, er det litt ulike opplevelser av hvordan det gikk.

- Det at såpass mange har gitt og bidratt, er vi veldig takknemlige for, sier generalsekretær Gry Larsen hos initiativtaker Care Norge.

Opptellingen viser 3,2 millioner kroner. Ifølge Larsen kan det kanskje bli enda mer som ikke er talt opp ennå.

- Monner det?

Pengene skal fordeles på de 11 organisasjonene som var med i kampanjen.

De skal gå til nødhjelp blant de 20 millioner menneskene som sulter eller trues av sult i Nigeria, Sør-Sudan, Somalia og Jemen.

I mars kalte FNs nødhjelpskoordinator dette for den største humanitære krisen siden FN ble opprettet i 1945. Den skyldes tørke, men også i stor grad væpnede konflikter.

- Monner det, spør Dagbladet.

- Ja, alle bidrag er med på å hjelpe på situasjonen, sier Gry Larsen i Care Norge.

I den store sammenhengen er bare en mindre del av behovet dekket.

Ifølge FN hadde bare en drøy tredjedel av 4,9 milliarder dollar som behøvdes for å dekke øyeblikkelige behov kommet inn per 9. juni.

«Drukner» i Trump

Gry Larsen sier at pengene fra kampanjen kommer i tillegg til det de 11 organisasjonene allerede hadde satt av til disse landene, og at det ikke var satt noe innsamlingmål.

Derimot var det et uttalt mål å få mer oppmerksomhet om sultkatastrofen. Mange har påpekt, for eksempel Washington Post, at den «drukner» i mindre viktige saker om blant annet USAs president.

- Det går trått. Vi sliter veldig med oppmerksomheten fra både donorer og befolkningen for øvrig, sa Kirkens Nødhjelps generalsekretær Anne-Marie Helland til Dagbladet for ei uke siden.

«Still sulten»-kampanjen har vært omtalt i medier som Dagbladet, Nationen, VG og NRK, pluss NTB og flere lokalaviser.

- En sultkatastrofe får ikke samme type oppmerksomhet som et jordskjelv og andre typer katastrofer. Så da tenkte vi at «da får vi gå sammen og sørge for at oppmerksomheten blir større», sier Larsen om ideen bak «Still Sulten»-kampanjen.

Hun synes det var «helt fantastisk» at de andre organisasjonene var positive til å bli med, straks de hørte om ideen.

- Håpet på mer

Markedssjef Hanne Lin Prestegård i Norsk Folkehjelp er fornøyd med å ha «klart å gjøre noe sammen».

- Den synligheten vi har fått til har vært mye av drivkraften for oss, at vi prøver å få et søkelys på situasjonen i disse fire landene. Flere titalls millioner står på randen av hungersnød. Folk dør der nede, sier Prestegård til Dagbladet.

Innsamlingsresultatet sier hun dette om:

- Når det gjelder innsamlingen er det klart at vi hadde håpet på mye mer, men læringen må være at oppmerksomhet er så viktig.

- Hvordan synes du gjennomslaget i mediene har vært?

- Vi hadde kanskje håpet at det ville bli plukket opp i større grad i mediene, men det kan hende at vi skulle ha gjort noe annerledes.

Prestegård er opptatt av å lære av kampanjen som har vært.

- Nå har vi prøvd sammen å få til noe, og det har gått som det har gått, og jeg vet ikke om vi står sterkere hver for oss enn sammen. Spørsmålet er om vi får til mer hver for oss enn sammen.

Hun og Norsk Folkehjelp er takknemlig overfor dem som har vært med å gi.

- De som har bidratt skal bli sett, og de skal takkes, sier hun.

Kirkens Nødhjelp: - En start

Kommunikasjonsrådgiver Hege Kristin Ulvin i Kirkens Nødhjelp sier dette om «Still sulten»-kampanjen:

- Vi hadde kanskje håpet på enda mer penger, men det er en start. Kampanjen var ikke utelukkende for å få inn penger, men også for å skape oppmerksomhet.

- Er dere skuffet over responsen?

- Det blir feil å si. Det er jo ferietid. Vi er fornøyde med å ha fått til oppmerksomhet fra mediene, og det vet vi er avgjørende, sier Hege Kristin Ulvin til Dagbladet.

Hun, Hanne Lin Prestegård og Gry Larsen oppfordrer alle til å gi for å lindre sultkatastrofen, selv om «Still sulten»-kampanjen nå er over.

Care Norge, Kirkens Nødhjelp, Caritas, Plan, Norsk Folkehjelp, Utviklingsfondet, Røde Kors, SOS-Barnebyer, Flyktninghjelpen, UNICEF og Redd Barna var med i kampanjen.S