Fikk nei da han ba om «ny time» i retten. Så reiste 47-åringen på svensketur

(Dagbladet): En 47 år gammel mann ba Asker og Bærum tingrett om utsatt rettssak for å dra til Sverige. Så unnlot den tiltalte å møte i retten.

Det skriver Budstikka om uenigheten som endte med en bot på 9000 kroner.

Brøt trafikkreglene

Ifølge avisa var dette en nær dobling av hans opprinnelige bot på 5350 kroner.

Den pådro mannen seg da han ble tatt i politikontroll nær Evje skole i Bærum kommune.

Dette da han kjørte inn på en vei skiltet med «innkjøring forbudt», for så å nekte å godta forelegget, ifølge Budstikka.

Forsøkte å bli sykmeldt

Avisa refererer til en dom som slår fast at 47-åringen gjorde gjentatte forsøk på å slippe å møte i retten. Blant annet skal mannen ha hevdet at et treningskurs i regi av Nav kom i veien for rettssaken.

Innvendingen ble ikke tatt hensyn til av retten.

Når han heller ikke fikk sykmelding av sin fastlege, kontaktet 47-åringen Asker og Bærum Tingrett, og fortalte at han kom til å reise til Sverige.