Fikk ruta knust av isblokk

I helga gikk det hardt for seg på Geilo, da hundrevis av bergensungdom ankom det som har blitt en årlig begivenhet for skoleungdom i Bergen.

Ungdommene knuste fem ruter, totalskadet en hytte og sørget for seks politiutrykninger i løpet av helga.

- Denne helga har vært helt uten sidestykke, ingen hemninger, ingen grenser, helt ekstremt i forhold til andre helger. Det er et fåtall som lager bråket, men likevel, dette var ille, sa politioverbetjent i Hol kommune, Jan Koldal, til Dagbladet i går.

- Merket bare smellet da den traff ruta

I alt kaoset var ambulansene for opptatt til å hente en jente som hadde skadet seg, og taxisjåfør Terje Sjåstad fikk jobben med å hente henne og kjøre henne til legevakta i Ål.

Det skulle vise seg å bli mer dramatisk enn først antatt.

En kilometer utenfor Geilo fikk Sjåstad seg en støkk da en isblokk smalt i frontruta hans.

- Den traff frontruta mi klokkeklart, forteller Sjåstad.

Det var BA som først omtalte saken.

Det var tre ungdommer som hadde kastet isblokka fra en gangbro. To av ungdommene løp i forkant, mens gutten som kastet isblokka ble stående igjen for å sikte, mener Sjåstad.

- Jeg så ikke ungdommene selv, så jeg merket jo bare smellet da den traff ruta.

En venninne av den skadde jenta satt på i taxien, og hadde sett ungdommene på gangbroa. Gutten som kastet isblokken prøvde å løpe vekk fra situasjonen, men jenta sa i fra til Sjåstad som fikk snudd taxien og kjørte etter ham.

- Jeg tok ham igjen etter 200 meter, og kjørte bare sakte på siden av ham langs veien helt til politiet kom. Gutten sprang jo fra stedet, og var helt andpusten da jeg tok ham igjen, så det var ganske tydelig hvem som hadde gjort det.

- Kunne han ikke bare gått vekk fra veien for å slippe unna?

- Nei, egentlig ikke, da måtte han jo ha lagt på sprang ut i skogen.

- Politiet hadde jo mer enn nok å gjøre den natta, så de var jo i området og brukte ikke mer enn to minutter før de var på stedet. Men gutten blånektet jo bare, så han ble sluppet ganske fort, sier Sjåstad.

Sjåstad forteller at Geilo Taxi nettopp hadde kjøpt inn taxien han brukte, og at det bare var andre turen han kjørte den kvelden.

- Regninga kommer trolig opp i nærmere 12 000 kroner, forteller Magne Lia, daglig leder i Geilo Taxi, til BA.

Politiet uten mistenkte

Politioverbetjent Koldal bekrefter hendelsen overfor Dagbladet.

- Vi hadde en patrulje på stedet ganske kort tid etter, og det har vært kontrollert noen ungdommer på stedet.

Koldal forteller at det ifølge loggen hans ikke har vært noen som har sett hendelsen, og at det da i utgangspunktet ikke er noen mistenkte i den saken.

- Det er noen ungdommer fra Bergen som har blitt loggført, uten at vi har noen videre sak her.

- Men Sjåstad forteller jo at jenta kunne peke ut gutten?

- Da vet du mer enn meg akkurat rundt det. Hvis det viser seg at et vitne kan peke ut denne gutten og si at det var han som gjorde det, da vil vi gå videre med saken.

Geilo; En Taxi fikk knust ødelagt frontruten etter at det ble kastet isklumper el lignende fra en gangbru. Anmeldes. — Politiet N Buskerud (@opsnbuskerud) 5. februar 2017