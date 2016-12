Fikk så mye at han selv delte med andre familier

(Dagbladet): - Det kan bli en trist jul, skrev alenepappaen fra Haugesund på Finn. Mannen sliter med økonomien og fryktet at han ikke ville ha råd til å gi sønnen på fire år en jul som likner den andre barn får.

Innen han kom hjem fra å ha levert i barnehagen, hadde annonsen blitt delt på Facebook. Responsen var så overveldende at han helt mistet kontrollen over innboksen sin.

- Det var vel over 300 000 visninger, og jeg hadde flere tusen uleste meldinger.

Meldingene tikket inn fra folk som vil gi gi penger, klær, gaver, reiser og annet til far og sønn. Også en rekke butikker i Haugesund, der mannen bor, tok kontakt.

- Først sa jeg «ja takk» til alt, men ganske raskt måtte jeg begynne å si «nei». Jeg har fått tilbud om penger også. Hadde jeg sagt ja til alt, hadde jeg sikkert hatt 50 000 kroner på konto. Jeg må kunne gå med hodet hevet også, sier han.

Da han hadde fått snaut 12 000 kroner, sa han stopp.

- Jeg vil ikke ha overflod. Å utnytte folks godhet er feil, sier mannen.

Fin jul

Han forteller om en julaften sammen med den fire år gamle sønnen som ble noe helt annet enn det han fryktet i adventstida.

- Det var bare oss to, men vi hadde det veldig fint. Først var vi en tur i skogen før vi dro hjem og spiste julemiddag. Han spiste til og med pinnekjøtt da jeg kalte det for dinosaur-kjøtt.

Så åpnet de presanger. Det ble rundt tjue av dem på sønnen.

- Det var veldig mye lego, for jeg skrev i finn-annonsen at han ønsket seg lego. Men det var også mye klær. Fint brukt tøy i helt perfekte størrelser. Til og med nesten ubrukt merke-klær. Nå har han tøy for lang tid framover.

Men det var ikke bare den lille familien fra Haugesund som fikk seg en bedre jul takket være givergleden.

- Jeg håper det er greit for de som har sendt meg penger eller gaver, men jeg har tatt meg den frihet å gi bort en god del til andre familier som trenger det.

Fra hele verden

Noen av familiene kjente han til fra før, andre fant han selv på Finn.

- Jeg ga vel bort rundt halvparten av pengene jeg fikk. Det er en sju-åtte andre familier som nå fikk seg en god julemiddag takket være alle gavene. Det er hyggeligere at sju-åtte familier får seg en fin julemiddag enn at vi sitter her i overflod, sier mannen til Dagbladet.

Han forteller at han har brukt juledagene til å se litt nærmere på alle som har sendt ham gaver eller penger.

- Navnene tyder på at det er folk fra hele verden. Det er overveldende, sier han.