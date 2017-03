Fillon siktet for misbruk av offentlige midler

Presidentkandidat François Fillon i Frankrike er formelt siktet for å ha lønnet flere familiemedlemmer uten at de reelt sett utførte arbeid for ham.

Dette skal ha skjedd mens Fillon (63) var representant i den franske nasjonalforsamlingen. Fillon har innrømmet å ha brukt offentlige midler til å lønne kona og to av parets barn, men insisterer på at de jobbet for ham som assistenter.

- Han ble siktet i dag tidlig. Rettsmøtet ble framskyndet slik at det kunne gjennomføres i ro og mak, sa Fillons advokat Antonin Levy tirsdag.

Ett av punktene i siktelsen er misbruk av offentlige midler. Opprinnelig lovet Fillon å trekke seg som presidentkandidat hvis han ble formelt siktet, men han lover nå å fortsette valgkampen.

(NTB)