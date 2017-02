Filosof og sosiolog Dag Østerberg er død

Sosiolog og filosof Dag Østerberg er død, 78 år gammel. Han huskes som en banebrytende tenker.

Østerberg døde onsdag denne uka, skriver Klassekampen.

Idéhistoriker og forfatter Håvard Friis Nilsen var en nær venn av Østerberg og kaller ham en modig og standhaftig intellektuell – og en viktig inspirasjon for nytolkning i nordisk samfunnsforskning på 1960-tallet.

- Han arbeidet i skjæringspunktet mellom filosofi og sosiologi. Sammen med filosofen Hans Skjervheim argumenterte han for at samfunnsforskningen ikke kunne være objektiv på samme måte som naturvitenskapene, men at den også måtte være reflekterende og fortolkende, sier Nilsen, som minner om at det var slike tanker som 30 år senere gjorde den britiske sosiologen Anthony Giddens berømt.

Østerberg ble professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 1981 og hadde stillingen fram til 1991. Fra 1993 var han professor II ved Institutt for musikkvitenskap samme sted.

