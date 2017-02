Finansministerens innrømmelse: -Ja, jeg har brukt Airbnb

(Dagbladet): Frp-leder Siv Jensen tok i formiddag i mot en ekspertutredning som kommer med flere kontroversielle forslag for delingsøkonomien.

Blant annet foreslår de at løyveplikten blir opphevet for drosjene.

Det betyr i praksis at det foreslås at Uber gjøres lovlig i Norge. Samtidig foreslår de å øke skattlegging av korttidsutleie av egen bolig, slik at folk som leier ut huset sitt gjennom Airbnb skal måtte betale mer skatt.

- Jeg velger i utgangspunktet å se på alle de positive mulighetene som er i dette, men det er ingen tvil om at det for en del tradisjonelle virksomheter oppleves utfordrende når nye aktører kommer på banen, og da må vi finne egnede måter å løse det på, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun ville ikke forskuttere hva regjeringen faller ned på - og påpeker at hele utvalgets rapport nå sendes på høring.

Videre lover hun en kritisk gjennomgang av utvalgets anbefalinger, som kommer i tillegg til anbefalinger hun allerede har fått fra Skattedirektoratet og ungdomspartiene.

- Jeg er veldig spent på hvordan høringen kommer til å gå, sier finansministeren.

- Kontroversielt

Ett av de kanskje mest kontroversielle spørsmålene er hvordan et frislepp av Uber-sjåfører kan påvirke etablerte norsk arbeidslivsregler for lønn, pensjonsutbetalinger og trygd.

Dette foreslår utvalget * Opprette en informasjonsportal om rettigheter og plikter i delingsøkonomien * Styrket dialog og meklingstilbud på forbrukerområdet *Rapporteringsplikt til skattemyndighetene for delingsøkonomiplattformer * I tillegg bør det vurderes en forenklet skattebehandling av småinntekter fra tjenester. * Løyveplikten i drosjemarkedet fjernes * Uber gjøres lovlig * korttidsutleie av egen bolig skattlegges mer

Utvalget konkluderer her med at det ikke er et stort problem, blant annet fordi omfanget av delingsøkonomien i Norge er så lite.

- Det er nok et av de mest kontroversielle spørsmålene i utvalgets rapport. Nettopp derfor er det viktig at vi behandler dette grundig, og jeg har ikke nå tenkt til å forhåndskonkludere på hva regjeringen gjør på dette, sier finansministeren.

Hun legger imidlertid ikke skjul på at hun - i likhet med utvalget - er opptatt av de positive tingene ved delingsøkonomien.

Og innrømmer at hun selv har leid seg overnattingsplass gjennom utleiegiganten AirBnB.

- Jeg har gjort det en gang i utlandet, sier hun.

- Hvordan var den opplevelsen?

- Min opplevelse var veldig god.

- Vil du gjøre det igjen?

- Tja. Jeg er ikke fremmed for dette, og skjønner at det er et godt alternativ, men det jeg er opptatt av som finansminister er at aktører som deltar i markedet skal mest mulig likebehandles og at det, all den tid det vokser fram nye bedrifter, er sånn at også de skal betale skatt, sier hun.

Kritisert utleiegigant

Mens drosjenæringen raser mot Uber, har hotellkongen Petter Stordalen vært blant dem som har vært kritisk til Aibnb, som enkelt forklart går ut på at private huseiere kan leie ut rom for kortere perioder og ta betalt for det.

Stordalen har betegnet Airbnb som et system som innbyr til svart arbeid. Leieboerforeninga har også vært kritiske til utleiegiganten, og beskriver praksisen på følgende måte i sitt innspill til utvalget:

«I landets større byer klager naboene over stadig ut- og innflytting og pensjonatliknende tilstander, mens elever i videregåendeskole fra hele Lofoten-området sliter med å skaffe seg sårt tiltrengte hybler i Svolvær.»

Hotellnæringa taper etter alt å dømme også stort på utleiepraksisen, og Ap-politiker Jan Bøhler (Ap) har foreslått å regulere Airbnb i Oslo fordi det er et problem at folk kjøper opp leiligheter for å drive denslags utleie.

Utvalget som leverte sin rapport i dag, peker også på flere uklarheter rundt hvordan korttidsutleie av boliger eventuelt skal beskattes.

- Skattemessige sider haster mest

- Hovedutfordringene så langt har vært de skattemessige sidene. I tillegg har det vært mye uklarhet rundt delingskjøring om hva som er lov eller ikke lov. Det er viktig å få på plass et regelverk som gjør dette lovlig og som sikrer at aktørene i delingsøkonomien betaler skatt på linje med andre aktører, sier utvalgslederen professor Tommy Staahl Gabrielsen til Dagbladet.

Mens utvalgsleder Gabrielsen mener det er de skattemessige sidene ved delingsøkonomien det haster mest å få regulert, peker finansministeren også på at arbeidslivsutfordringene kan bli en utfordring.

- Overordnet har jeg en positiv tilnærming til akkurat dette. Samtidig satte vi ned utvalget nettopp for å se nærmere på om det var behov for å gjøre endringer i den arbeidsmessige tilknytning fordi det kan bety at flere enn før blir selvstendig næringsdrivende, frilansere, og så videre, og det kan etterhvert skape en diskusjon om for eksempel pensjonsbetingelser. Jeg skjønner at utvalget mener det ikke er behov for å gjøre noe med det, men skal likevel lese gjennom utredningen de har kommet med, sier finansministeren.

LO: - Naivt

Mens flertallet i utvalget mener det ikke er behov for å gjøre noe med arbeidsmiljøloven, er LOs representant Trude Tinnlund her helt uenig.

- Grensene blir utvasket innen delingsøkonomien i forhold til om man er selvstendig, om man er frilans, oppdragstaker eller ansatt. Noen av disse plattformene styrer så mye av arbeidshverdagen at det blir et spørsmål om hva du egentlig er. Hva du betegnes som er avgjørende for hvilken beskyttelse du har rett på og hvilke rettigheter du har krav på. Jeg mener det bør settes ned et utvalg som vurderer begrepene i arbeidsmiljøloven, sier Tinnlund til Dagbladet.

Hun mener det er prekært å gjøre dette nå, før delingsøkonomien blir for stor.

- I land der det er helt frislipp blir den ordinære virksomheten utkonkurrert og da har man ikke noe annet alternativ enn å delta i delingsaktivitet. I England er blant annet ordinær drosjevirksomhet utkonkurrert, mens i California har 200 000 Uber-sjåfører gått sammen om å kreve å bli ansatt fordi de blant annet har så liten påvirkning på lønnen sin.

Kan vi ende der i Norge om dette utvalgets forslag blir gjennomført?

- Ja, selvfølgelig. Det er en i beste fall naiv holdning i flertallet at man ikke er villig til å ta inn over seg konsekvensene. Teknologien er ny, ja, men utfordringen er eldgammel. Hvis en aktør kan fraskrive seg ansvar for ansatte, produksjonsmidler og ikke betaler arbeidsgiveravgift, da blir man utkonkurrert. Det er ikke sunn innovasjon. Om man ikke regulerer ordentlig kan dette bli samfunnsøkonomisk ulønnsomt, mener hun.