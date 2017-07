Finanstopper har tapt 86 millioner på golfbane

(Finansavisen.no): For nær 15 år siden kjøpte Jan Petter Collier, Ole Andreas Halvorsen og Erik Bøhler en del av den verdenskjente golfbanen Vidauban i Prince de Provence, skriver Finansavisen.

Det var imidlertid først i 2014 at de fikk godkjenning til å selge andeler i golfanlegget, etter en lengre pågående rettsak mot franske miljøaktivister. De franske aktivistene mente at banen befant seg på vernet området og var ulovlig bygget. Retten var imidlertid ikke enig, og ga grønt lys for videre utvikling av anlegget.

Selv om rettstvisten nå skal være løst går imidlertid investeringen fortsatt med dundrende underskudd for kjendisinvestorene, ifølge avisen.

Fra årsberetningen til Investeringsselskapet Optimum kommer det frem at underskuddet ligger på smått utrolige 86 millioner kroner siden oppstarten.

- Du får ikke noe svar. Det kan du bare droppe, sier styreleder Erik Lunder, til Finansavisen.

Det er få lyspunkter fra Optimum-regnskapet fra i fjor. Selskapet hadde vedlikeholdskostnader av golfanlegget på 14 millioner kroner, mens eiendelene til selskapet kun er bokført til 66 millioner kroner. Samtidig har selskapets gjeld til aksjonærene mer eller mindre økt årlig siden oppstarten. Totalt er gjelden på svimlende 150 millioner kroner.

Andre økonominyheter:

Gikk fra Paradise Hotel til lekebutikk - solgte for over 200 mill. i fjor

Norges 12. rikeste kjøper og selger