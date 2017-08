- Finere selskaper på mer siviliserte øyer finner man ikke, skrev gjesten. Så gikk festen fullstendig av skaftet

(Dagbladet): - En rolig og hyggelig familiefest. Så tok det av.

Slik beskriver en av dem som var til stede festen på Husarö den 28. juli, ifølge Expressen. Avisa beskriver en elitefest med flere næringslivstopper, deriblant den tidligere finansministeren Anders Borg.

Fint selskap

Noen reiste med Waxholmsbolaget, et kommunalt eid rederi, andre tok sjøtaxi eller egen båt. Dette i retning av Villa Tjajkovski - en vakker sommerstue omtalt av diverse interiørmagasiner og fagblad for arkitekter.

Og i starten var stemningen god. Atmosfæren skal ha vært avslappet, og både barn og voksene koste seg i solen.

- Finere selskaper på mer siviliserte øyer finner man ikke, skrev en gjest på Instagram, før begivenhetene tok en ubehagelig retning, ifølge Expressen.

Skal ha blitt truende

Det er en av flere aviser som viser til vitnebeskrivelser av en «truende» Borg.

Aftonbladet er en annen.

De anonyme vitnene hevder at han viste fram sitt eget kjønnsorgan, forsøkte å berøre andres, for så å kalle kvinnelige gjester for «horer». Selv hevder den forhenværende Moderaterna-profilen at han ikke husker noe som helst.

- Jeg var på fest i helga, og fikk «blackout». Jeg drikker ikke mer enn folk flest, men har vært under hardt press de siste månedene, og det må kommet til overflaten, skrev Borg på Facebook den 4. august.

Henla etterforskning

I innlegget beklaget han sin egen oppførsel, en dag før politiet i Norrmalm anmeldte den tidligere finansministeren. I anmeldelsen het det at fantes skjellig mistanke om at Borg hadde ytret trusler og begått seksuelle overgrep.

Denne er nå henlagt, ifølge Expressen. Avisa viser til at politiet ikke klarte å skaffe vitner, og at etterforskningen derfor ikke ga resultater.

Samtidig hevder Dominika Peczynski, Borgs samboer, at ingenting ulovlig har hendt. Hun medgir imidlertid at hun ikke var til stede da den påståtte utagerende opptredenen skal ha funnet sted.

- Da jeg kom tilbake, gikk Anders og jeg tilbake til vårt værelse. På vei dit, hørte jeg at Anders hadde vært utrivelig og sur mot verten og vertens venninne, har Peczynski tidligere skrevet om kvelden.

Avviser lovbrudd

I teksten beskrev hun deretter en anspent stemning ved frokostbordet dagen etter.

Det førte til at Anders Borg ba verten om unnskyldning, før han og Peczynski reiste hjem. Så skal ryktespredningen ha begynt, ifølge den tidligere finansministerens samboer.

- Ok, sint og full. Utrivelig? Ja. Ulovlig? Nei, skriver Dominika Peczynski i Facebook-innlegget der hun beskriver Borg som en snill og omtenksom person.

Krise for Borg

Den tidligere finansministeren benekter, i likhet med Peczynski, at noe ulovlig har funnet sted.

Han har imidlertid trukket seg fra to ulike verv i etterkant av festen, deriblant fra rollen som visestyreleder for investeringsselskapet Kinnevik, ifølge Svenska Dagbladet.

Avisa beskriver situasjonen som svært alvorlig for mannen som i 2011 ble omtalt som EUs fremste finansminister Financial Times.

Den har også snakket med eksperter som mener at saken i stor grad rammer ryktet til Anders Borg, blant annet fordi den er blitt omtalt internasjonalt.

- Mange mennesker respekterer ham. Med det som perspektiv er dette veldig ille, og kriseløsningsstrategien hans har heller ikke vært den beste, sier Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikasjon ved universitetet i Lund, til Svenska Dagbladet.