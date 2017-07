«Finns torpedo» naglet ham til saken: - Skamlurt av politiet

HAUGESUND/KARMØY (Dagbladet/Haugesunds Avis): - Finn hadde ikke bedt oss om å bortføre og banke opp noen. Kanskje forsto han littegrann, men han ba oss ikke om å gjøre det, sier den nå snart 40 år gamle mannen.

Han snur rundt på kaffekruset mellom hendene. Han er utpekt som torpedo i et kriminelt miljø, men nå føler han tydelig ubehag. Snakker han sant, nå?

Det var i hans bolig på Karmøy de la offerets hånd på en planke og truet med å kappe av ham fingeren.

Mannen foran oss ble dømt til fengsel i ett år og to måneder for rå og brutal vold under kidnappingene i februar 2004.

Finn Halvorsen-saken Lørdag skrev Dagbladet, i samarbeid med Haugesunds Avis, om den 64 år gamle tidligere motorsykkelmekanikeren som i 15 år har kjempet mot det han mener er et komplott mot ham i politiet.

I slutten av juli 2002 ble en buss Finn Kristian Halvorsen eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd. Han ble frastjålet uforsikret verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner.

Halvorsen var ikke fornøyd med politiets etterforsking. Derfor startet han sin egen.

Det viste seg at mannen Halvorsen etter hvert pekte ut som hovedmistenkt i verktøytyveriet var bror av en på den tida sentral politileder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, nå Sør-Vest politidistrikt.

Til dags dato mener Halvorsen at dette er årsaken til at politiet ikke ønsket å komme til bunns i tyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert.

Mannen avviser på det sterkeste at han har hatt noe med anslagene mot Halvorsen å gjøre, og politilederen benekter å ha hatt noen befatning med saken.

Halvorsen mener politilederens bror hadde et hevnmotiv. De to anslagene mot den tidligere motorsykkelmekanikeren skjedde kort tid etter at Halvorsen hadde varslet barnevernet om at han hadde sett kona til politilederens bror kjøpe narkotika med sine barn på slep.

Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.

Mandag skrev Dagbladet og Haugesunds Avis at dokumenter, som kriminaliserte broren til en av politiets ledere, forsvant hos politiet i Haugesund og en ny anmeldelse mot ham ble slettet uten etterforskning.

Onsdag skrev Dagbladet og Haugesunds Avis at plankebiten, som ble brukt da et av bortføringsofrene ble kuttet i fingeren, ifølge politirapporter er funnet og beslaglagt på to ulike adresser.

Naglet ham til saken

Han hadde kjent Finn Halvorsen siden ungdomsårene. De hadde felles interesse i motorsport, og gjennom sin altoppslukende hobby fikk mannen et svært nært forhold til ungdomsarbeideren Finn Halvorsen, som også var en dyktig mekaniker.

Halvorsen ble en viktig grensesetter for den unge mannen da han rotet seg bort i en del mindre straffbare forhold.

På mange måter kunne han takke Finn Halvorsen for at han fikk livet på rett kjøl. I mange år sto han derfor i en viss takknemlighetsgjeld til ungdomsarbeideren i motorsportmiljøet på Karmøy.

Nå blåste han ham i en svært alvorlig kidnappingssak.

I avhør hos politiet naglet han Finn Halvorsen til de to kidnappingene.

«Finn ga beskjed om at de fikk ta Leif Eide med på en kjøretur uansett hvilke midler som måtte brukes,» forklarte han.

De mente den 47 år gamle mannen visste hvem som sto bak det store verktøytyveriet fra Halvorsens container.

Nå skulle de om nødvendig banke opplysningene ut av ham.

Da han var hentet med makt fra sitt eget hjem i Sveio og plassert i stua hos kidnapperen på Karmøy, kom også Finn Halvorsen til stede, forklarte torpedoen.

«Volden økte etter at Finn kom. Blant annet ble offeret slått gjentatte ganger med en kulehammer, og sparket og slått med knyttet hånd mot overkroppen og hodet. Finn var svært sint,» står det i politiavhøret.

- Legger skylda på deg

I det første avhøret hadde han begrenset Finn Halvorsens rolle til at han ble oppsøkt og bedt om hjelp til å finne tyvegodset.

Da han to dager etterpå ble hentet inn til nytt avhør av politibetjenten, var tonen en annen.

- Det første politimannen sa da han åpnet celledøra, var at «jeg skal fortelle deg en ting, men det kommer til å gjøre deg så rasende og forbanna at du kommer til å grave deg gjennom veggen og ha lyst til å ta han som sitter på den andre siden, i den andre cella. Han legger hele skylda på deg».

Mannen kjente igjen skoene som sto utenfor den andre celledøra. Det var Finn Halvorsens.

Politimannen som hentet ham til avhør avviser at han skal ha sagt dette, og viser til at det blir gjort opptak av samtaler i gangen utenfor cellene.

Dagbladet og Haugesunds Avis har brakt på det rene at disse lydbåndene for lengst er slettet. De oppbevares bare i tre måneder av personvernhensyn.

- Skamlurt

- Politimannen hadde rett. Jeg ble forbanna. På vei til avhørsrommet bestemte jeg meg for å slå tilbake, og smøre tykt på.

Først etter at de begge var løslatt, ble han klar over at det ikke var sant at Halvorsen hadde lagt skylda på ham.

«Herregud, jeg hadde aldri lagt skylda på deg», hadde Halvorsen sagt.

- Han var nok skuffa da han fikk vite hva jeg hadde fortalt, sier mannen.

I Sunnhordland tingrett ni måneder senere forsøkte han å rette det opp, fortalte at Halvorsen nok visste at de skulle snakke med de to som ble kidnappet, men aldri hva de gjorde med dem.

- Han kom hjem til meg for å hjelpe meg med et punktert dekk på bilen. Han hadde kjøpt en punkteringsspray, som han leverte. Så ba han oss kjøre mannen som satt i stua hjem, så fort som mulig, sier mannen.

Men verken tingretten eller senere lagmannsretten trodde på hans nye forklaring. Finn Halvorsen ble dømt til to års fengsel.

- En politimann har ikke lov til å påvirke en person som skal i avhør. Det er absolutt det han har gjort. Jeg føler meg skamlurt, jeg. Klart du setter ut klørne når du får høre at en mann legger all skylda på deg.

- Visste Finn at dere hadde Eide hos dere da han kom med punkteringsspray?

- Han visste det nok da, for det hadde jeg nok sagt til ham på telefon. Det var nok derfor han kom. For å gi meg punkteringssprayen, slik at jeg kunne kjøre ham hjem. Sånn at jeg hadde bil, forklarer mannen.

Tatt på fersk gjerning

De kjørte 47-åringen hjem etterpå. Det vil si - de var på vei.

- Da vi kom fram til huset hans, var det fullt av politi der. Derfor kjørte vi rett forbi, men var oppdaget. Ikke lenge etterpå hadde vi politibil både foran oss og bak oss.

I bilen fant politiet våpen, både en pistol og to kniver. Bak i varerommet satt også Leif Eide, blodig og medtatt.

Han hadde rukket å ringe politiets nødnummer da gjerningsmennene brøt seg inn i huset hans. Nå var kidnapperne tatt på fersk gjerning.

I fangenskap på Karmøy hadde kidnapperne fått Leif Eide til å oppgi flere navn på personer han mente var involvert i verktøytyveriet.

- Han sto øverst på lista

Huseieren skrev navnene ned på en papplate, som han tok med seg i bilen etterpå. Når de hadde satt mannen av, var planen å kjøre videre til førstemann på lista.

- Det var broren til den politilederen, forteller mannen.

Mannen som Finn Halvorsen har utpekt som hovedmistenkt i verktøytyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert er broren til en tidligere sentral leder i Haugesund-politiet.

Navnet hans hadde flere ganger dukket opp i deres private etterforskning. Nå sto han øverst på navnelista de hadde fått av mannen de hadde banket opplysninger ut av. Han skulle tas, nå, men det satte altså politiet en stopper for.

Navnelista forsvant

Bilen ble ransaket etter arrestasjonen, men navnelista i frontvinduet står ikke oppført i politiets beslagsliste.

- Den forsvant vel, som det meste som pekte mot ham. Et SIM-kort som dokumenterte trusler fra hans kone etter at Finn Halvorsen hadde inngitt bekymringsmelding mot dem til barnevernet, var det aller første som ble borte - fra lensmannskontoret i Kopervik. Siden forsvant flere anmeldelser mot ham, husker mannen som ble utpekt som Finn Halvorsens torpedo..

Navnelista forsvant hos politiet. Ingen vet hvor papplata ble av. Tre politimenn ransaket kidnappernes bil etter at de selv var transportert bort i politiets biler.

Ei liste med navn som lå fremme i vinduet er ikke nevnt blant de ni beslagene som er redegjort for i ransakingsrapporten.

På dette tidspunktet ville ikke politimennene fra Sveio lensmannskontor vite hvilken betydning navnene på lista kunne ha i saken.

I utgangspunktet måtte den være interessant, om den faktisk lå der. For allerede i det første avhøret senere på kvelden, fortalte bileieren om navnelista han hadde skrevet etter hvert som de presset informasjonen ut av mannen de hadde kidnappet og holdt fanget i mannens hjem på Karmøy.

I avhøret nevnte kidnapperen bare politilederens bror blant navnene på lista.

- Ble beslaglagt

I det neste avhøret, bare to dager senere, opplyste han helt konkret at politiet nå hadde lappen i sin besittelse:

«Da hadde Leif Eide allerede oppgitt navn på personer som kunne ha begått tyveriet hos Finn eller personer som hadde tyvegodset i sin besittelse nå. Disse navnene hadde siktede skrevet ned på en lapp. Denne lappen ble for øvrig beslaglagt av politiet da han ble pågrepet.»

Opplysningene var sentrale nok som bakgrunn i kidnappingssaken, men ville ha enda mer sentral betydning i det fremdeles uoppklarte stortyveriet hos Finn Halvorsen.

Politimannen som foresto avhøret, jobbet ved Avaldsnes lensmannskontor og kjente godt til innbruddssaken.

Han hadde selv halvannet år tidligere ledet den eneste ransakingen som ble foretatt mot en mistenkt for innbruddet i verktøycontaineren.