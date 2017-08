Fire av ti mener Norge må ta imot enda færre flyktninger - rekordlave ankomster til tross

(Dagbladet): FN slo tidligere i år alarm om at verden sto overfor den største humanitære krisen siden 1945 - men nordmenn er tilsynelatende ikke veldig innstilt på å ta i mot flere flyktninger.

Det viser en måling Ipsos MMI har utført for Dagbladet.

Der går det fram at 39 prosent mener Norge må ta i mot færre flyktninger i år enn i fjor, til tross for at ankomstene da var på sitt laveste på 20 år.

- Har skjønt alvoret

31 prosent av de spurte mener vi bør ta i mot cirka like mange som i fjor, mens bare 22 prosent - to av ti spurte - mener vi bør ta i mot flere enn i fjor.



- Folk flest har skjønt alvoret. Vi har ført en streng og tydelig retorikk og politikk. Det når frem, og har ført til at vi tar imot færre enn Danmark og Sverige, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Hun mener det viser at Frps er i takt med folket, som ønsker seg en streng innvandringspolitikk.

- Dette viser at Frp er det eneste partiet som representerer folk flest i disse sakene. Mens Arbeiderpartiet vil føre en politikk og sende signaler som medfører flere asylsøkere, er det vi som har kontroll med grensene og som vil ha lavest mulig asyltilstrømming til Norge, sier Listhaug.

Bekymringsfullt

Målingen er tatt opp samme sommer som Italia har bønnfalt de andre europeiske landene om mer hjelp i flyktningdugnaden.

Så langt i år har det kommer i underkant av 100 000 mennesker til landet, men både Listhaug og Ap-leder Jonas Gahr Støre har avvist at Norge bør ta i mot noen ekstra asylkvote for å avhjelpe.

SV, KrF og Rødt har tatt til orde for det motsatte.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har i den forbindelse foreslått at Norge skal ta i mot 20 000 ekstra overføringsflyktninger fra Italia og Hellas.

- Rødt kan fort være et parti som havner på vippen for en Arbeiderparti-regjering. De ønsker 20.000 flyktninger i året og åpne grenser. Dette er farlige signaler som kan få store konsekvenser om Ap kommer til makten, sier Listhaug.

Paradoksalt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes slår tilbake mot Listhaug - og mener det er paradoksalt at Frp lar det være «fri flyt» av «mafia» fra Øst-Europa over grensene, mens partiet tvangsreturnerer barn til land med krig.

Han synes ikke målinga er nedslående - og tror den ikke viser hele bildet av folkets holdning til flyktninger og asylsøkere.

- Når folk får flyktninger til sin kommune, så ser vi jo at lokalsamfunnet stiller opp og at de også slår ring om flyktningene de gangene myndighetene prøver å tvangsutsende dem igjen, så vi vet at det finnes en sterk solidaritet blant nordmenn. Når folk blir spurt om et abstrakt tall blir det nok noe litt annet, men jeg er sikker på at folk vil stille opp likevel hvis vi tar i mot flere enn det rekordlave antallet i fjor, sier Moxnes til Dagbladet.