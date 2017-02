Fire omkom i snøskred rett ved skiheisen i fullsatt løype

En franskmann, hans sønn og stesønn mistet livet i snøskredet ved det franske skisportstedet Tignes i Alpene mandag. Også skiguiden deres omkom. Alle fra franske.

Det ble først meldt at ytterligere fem personer var savnet etter å ha blitt tatt av snømassene, men mandag kveld opplyste myndighetene at letingen var avsluttet og at kun fire personer ble tatt av skredet.

Blant ofrene var to halvbrødre på 15 og 19 år og den eldstes far. Skiguiden var 60 år gammel og beskrives som svært erfaren.

Gruppen befant seg 2 100 meter over havet og bare noen titall meter fra en skiheis da skredet gikk.

De sto alle på snowboard, men de skal ha vært til fots da skredet gikk.

Skoleferie

Det kjente skistedet Tignes ligger ved grensen til Italia. Ulykken skjedde midt i den franske skoleferien, og løypene var fulle av folk.

Om lag 40 personer og flere hunder deltok i søket, og også et helikopter ble sendt ut. Men ingen av ofrene ble gravd fram i live selv om alle hadde på seg utstyr som skulle gjøre det lettere å finne dem under snømassene.

Kjente området

Skiguiden hadde tatt den samme ruta tidligere på dagen, og de tre andre ofrene hadde besøkt anlegget en rekke ganger tidligere.

Årsaken til at skredet gikk, var ifølge den lokale skistasjon at vind hadde ført til at store snømengder var pakket sammen.

Meteorologer vurderte mandag faren for skred til nivå 3 i området. Skalaen går fra 1–5, og 3 anses som en betydelig fare.

Skredet er det dødeligste i Alpene så langt i år. I fjor ble det registrert 45 skredulykker, og 21 mennesker mistet livet.

I januar i år mistet 29 mennesker livet da et hotell ble knust av snøskred i midtre Italia mellom Roma og Ancona.

(NTB-AFP-AP).