Fire personer bekreftet drept - 29 skadet

SISTE: Torsdag morgen nedjusterte politiet antallet drepte til fire og 29 skadde som blir behandlet på fem ulike sykehus.

(Dagbladet): Politiet i London oppjusterte i kveld både antallet drepte og skadde etter ettermiddagens terror:

Fem personer er nå bekreftet drept, hvorav tre av dem er sivilpersoner. De to andre drepte er en politimann og angriperen selv.

Assisterende politisjef Mark Rowley bekreftet også at antallet skadde etter angrepet nå teller 40 under en kort pressekonferanse rundt klokka 23.30.

På den samme pressekonferansen bekreftet Rowley at politiet mistenker at terrorangrepet kan være inspirert av radikale islamstiske grupper.

Knivdrepte politimann

Rundt klokka 15.45 i ettermiddag kom de første meldingene om det som skulle vise seg å være et terrorangrep.

En angriper, en mann, kjørte en bil over flere tilfeldige fotgjengere på Westminster-brua. Deretter stoppet bilen ved gjerdene rundt området hvor parlamentet ligger, før mannen som førte bilen løp inn på området. Der knivstakk og drepte han en politimann, før angriperen selv ble skutt og drept.

Navnet til politimannen som ble drept, ble også sluppet under den korte pressekonferansen til assisterende politisjef Rowley. Det var 48 år gamle Keith Palmer.

- Han var ektemann og far. Han forventet å komme hjem igjen etter sitt endte skift, og han skulle også kunne forvente å komme hjem igjen, sa Rowley.

Politiker forsøkte å redde politimannen

Den britiske parlamentarikeren Tobias Ellwood var én av personene som var i området umiddelbart etter at den 48 år gamle politimannen Keith Palmer ble knivstukket.

Ellwood hastet bort til politimannen som lå på bakken for å gi ham førstehjelp. På bilder fra stedet ser man politikeren med blod i ansiktet forsøke forgjeves å redde Palmers liv.

Ellwood er veteran og tjenestegjorde i det britiske militæret fra 1991 til 1996. Han sitter nå i det britiske parlamentet for Det konservative partiet, regjeringspartiet.

Det er ikke første gang Ellwood har hatt befatning med terror. I 2002 ble Bali utsatt for en terrorbombing. 202 personer mistet livet, 27 av dem var briter, ifølge The Telegraph.

Blant de terrordrepte britene var Ellwoods egen bror

Statsministeren var i parlamentet

- Vi vil aldri gi etter for terror.

Det slo Storbritannias statsminister Theresa May fast i en TV-sendt tale til det britiske folk og verden tidligere i kveld. Utenfor Downing Street 10, statsministerboligen, beskrev hun angrepet som fryktelig.

- Våre tanker og våre bønner går til alle dem som har blitt påvirket, til ofrene selv og deres familie og venner som vinket farvel til ofrene, men som ikke får ønsket dem velkommen hjem, sa May.

Statsminister May var selv inne i parlamentsbygningen da hendelsen fant sted. En drøy halvtime etter at debatten i Underhuset, den lovgivende forsamlingen, ble bestemt avsluttet, ble May fraktet til sikkerhet til Downing Street.

- For de av oss som var i parlamentet på tidspunktet da angrepet skjedde, gir slike hendelser oss en særskilt påminnelse om hvilket eksepsjonelt mot vårt politi- og sikkerhetsvesen har. De risikerte sine liv for å holde oss trygge. Atter en gang i dag løp disse fremragende mennene og kvinnene mot faren mens de oppfordret andre til å bevege seg motsatt vei, sa May.

Hun rettet deretter hyllest og takk til Londons nødetater for arbeidet de utførte i ettermiddag, i kveld og kommer til å fortsette og utføre i nattetimene.

- Det at de mistet én av sine egne i dagens angrep, gjør deres ro og profesjonalitet bare enda mer bemerkelsesverdig, sa hun.