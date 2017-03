Fire personer skutt i Wisconsin

(Dagbladet): En politibetjent og tre sivile er drept i en skyteepisode i Wisconsin i USA, skriver nyhetsbyrået AP.

Gjerningspersonen skal være pågrepet.

Ifølge Journal Sentinel kom den første meldingen til politiet like før klokken halv ett lokal tid, og det hele skal ha startet som en krangel i en bank i Rotschild.

På stedet fant politiet to personer med skuddskader. Gjerningspersonen hadde flyktet.

I løpet av den kommende timen fikk politiet melding om ytterligere to skyteepisoder og etterhvert barrikaderte gjerningspersonen seg inne i en leilighet.

Klokken 17 lokal tid bekreftet politiet at de hadde opprettet kommunikasjon med gjerningsmannen, og like etter kl.20 onsdag kveld informerte politiet på en pressekonferanse at de hadde pågrepet gjerningspersonen.

