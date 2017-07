Fire personer skutt ved utested i Oslo

(Dagbladet): Politiet meldte på Twitter i 02:30 at fire personer er skutt på utestedet Blå i Oslo. Dagbladets reporter på stedet forteller at væpnet politi har sperret av åstedet.

Innsatsleder på stedet, Hanne Nordve, forteller at fire personer er skutt, og at samtlige var ved bevissthet da de ble ført til Ullevål sykehus.

- Skadeomfanget er uklart, sier Nordve til Dagbladet.

Det er 4 menn som er blitt. Kjørt til sykehus med uavklarte skader. Vi har nylig pågrepet 1 mistenkt. Vi har pr. nå ingen flere mistenkte — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 9, 2017

Mann pågrepet

Hun opplyser også at politiet har pågrepet en mann i forbindelse med hendelsen. Det er uvisst hvorvidt flere er innblandet, og motivet er uklart.

- Vi holder på med å undersøke detaljene nærmere, forteller operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Han legger til at politiet var rett ved utestedet da meldingene om skuddene kom.

Politiet vet ennå ikke noe om foranledningen, men har fått opplyst at det var en krangel på utestedet før hendelsen inntraff.

Så folk som løp

Dagbladet har vært i kontakt med vitner som befant seg på naboutestedet Ingensteds. De forteller at de hørte fire skudd, og at evakueringen av Ingensteds gikk rolig for seg, men at de ble holdt innendørs en tid i etterkant av skuddlydene.

Dette av sikkerhetshensyn.

- Vi så folk som løp forbi, sier Miriam Reiss om hendelsen.

Dagbladet får opplyst at skytingen skjedde utendørs i mellomgangen mellom de to utestedene. Et vitne forteller at han observerte en mann som ble pågrepet av politiet.

Vedkommende skal ha vært aggressiv.

Konsert på Blå

Politiet melder at de kommer tilbake med mer informasjon.

Et arrangement på viser at det var konsert på utestedet da skytingen skal ha inntruffet.

Dette i form av den amerikanske hip-hop-artisten Kool G Rap.

Daglig leder av utestedet Blå, Eyvind Brox, sier at han ikke kan kommentere saken overfor Dagbladet.

- Nå assisterer jeg politiet slik at de får gjort jobben sin så godt de kan. Jeg kan ikke kommentere ut over det akkurat nå, sier Brox klokka 03.33.

Dagbladet kommer med mer.

Blå,Brenneriveien: Meldt om at 4 personer er skutt inne på Blå. Nødetatene på stedet — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) July 9, 2017