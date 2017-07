Fire politikere tatt i faktasjekk

(Dagbladet): - Faktisk er en uavhengig redaksjon som skal faktasjekke samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet. Vi skal også avdekke falske nyheter som sprer seg i Norge, sier Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.

Det er Dagbladet, VG, NRK og TV 2 som i våres gikk sammen for å danne Faktisk. Redaksjonen har jobbet på spreng siden mars og i dag lanseres nettstedet faktisk.no.

- Krevende

- Vi har brukt mye tid på å lære oss faktasjekk. Det er krevende og det er ikke alltid det finnes gode svar. Men vi vil alltid vise folk hvordan vi har kommet fram til konklusjonen, sier Egeberg.

Første faktasjekk er nå klar og fire av landets største politikere er tatt i faktafeil. En av dem er Siv Jensen, leder for Fremskrittspartiet.

I slutten av mars sa hun følgende til NRK:

«Den største veksten – etter at vi har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri – har kommet i privat næringsliv».

Etter en gjennomgang av faktagrunnlaget for påstanden, kan Faktisk slå fast at dette er helt feil.

- Ikke riktig

Redaksjonen har gått gjennom tallene som er hentet fra Statistisk sentralbyrå. De går ikke god for måten Jensen bruker tallene på og ifølge dem har den største veksten i sysselsetting kommet i offentlig forvaltning, og ikke i privat næringsliv. Det er heller ikke riktig at Norge har tapt 50 000 arbeidsplasser i oljerelatert industri.

Faktisk har sett på uttalelsene til en rekke politikere, hvor Jensen, Trygve Slagsvold Vedum, Ola Borten Moe og Trond Giske er de som er tatt i å framlegge påstander som ikke stemmer.

Påstander som er faktasjekket blir merket med «helt sant», «delvis sant», «ikke sikkert», «delvis feil» eller «helt feil».

Falske nyheter

For Egeberg er det viktig å understreke at det ikke bare er politikere som skal sjekkes.



- Vi har begynt med det politiske ordskiftet fordi det er en viktig del av valgkampen som nå er i gang. Men vi kommer også til å legge vekt på mange ulike temaer som helse, klima, miljø, forskning og livsstil, sier han, og fortsetter:

- Spredningen av falske eller oppdiktede historier vil også bli viktig for oss. Flere europeiske land har opplevd stor spredning av falske nyheter i forbindelse med valg. Vi er bekymret for at det samme kan skje i Norge.

- Ikke et meningspoliti

Faktisk er et ikke-kommersielt samarbeid mellom fire av landets største mediehus. Fritt Ord, Stiftelsen Tinius, Dagbladets Stiftelse, NRK og TV2 bidrar med inntil ti millioner kroner for å sikre driften i oppstarten.

Egeberg understreker at de ikke skal være noe meningspoliti, men håper likevel å bidra til et bedre debattklima.

- Det er viktig for oss å skille mellom faktapåstander og meninger. Jeg håper vi kan bidra til å holde debatten på et saklig nivå. Forhåpentligvis kommer vi til å ha en positiv effekt debattklima og bidra til at folk flest blir kildekritiske og opptatt av fakta.