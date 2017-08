Fjellklatrerne så ei hånd og et par hansker stikke opp fra isen. Løste 30 år gammel dødsgåte

(Dagbladet): I 1987, for nøyaktig 30 år siden, forsvant en tysk fotturist på Hohlaub-isbreen i Sveits omkring ti kilometer unna den berømte fjelltoppen Matterhorn.

Klimaendringer og isens tilbaketrekninger har nå ført til at han endelig har blitt funnet.

Et par fjellklatrere besteg nemlig isbreen i forrige uke og gjorde et spesielt funn, skriver den sveitsiske avisa Luzerne Zeitung.

Så sko og hånd

Det er politiet i den sveitsiske kantonen Valais som i dag melder at de to fjellklatrerne på vei opp isbreen tirsdag i forrige uke plutselig så ei hånd og et par sko som stakk opp fra isbreen.

Paret meldte fra til politiet samme dag, men værforholdene var for dårlige til at politi og redningsetater kunne reise opp i området.

Først dagen etter kunne et helikopter fly opp, og en frossen kropp ble tatt ut av isen.

Liket ble dermed tatt med til rettsteknikere, og obduksjonen viste at det var en mann født i 1943 som hadde blitt funnet. Videre undersøkelser viste at det var en tysk mann som forsvant på breen i 1987.

Talsmann for politiet i Valais, Markus Rieder, sier offerets familie er blitt varslet om funnet, ifølge Associated Press.

Rieder sier at myndighetene tror global oppvarming i større grad har ført til at isbreene trekker seg tilbake, og at sannsynligheten for å finne lik dermed er blitt større.

Det er nemlig ikke første gang det blir gjort et slikt funn i sveitsiske isbreer dette året.

Fant kropper fra krigen

I forrige måned ble de frosne kroppene til et sveitsisk par som ble meldt savnet for 75 år siden i de sveitsiske alper funnet i en isbre.

Da ble en mann- og en kvinnekropp funnet av en som jobbet med skiheisen nær isbreen Tsanfleuron.

Kroppene ble funnet nært hverandre med identifikasjonspapirer på seg. De var også ikledd klær fra perioden rundt andre verdenskrig.

Har lett hele livet

Det var 5. august 1942 at ekteparet Marcelin og Francine Dumoulin skulle melke kyrne sine ved en eng over landsbyen Chandolin ved alpeområdet Valais.

Siden den dagen har de vært savnet.

- Vi har brukt hele livet vårt på å lete etter dem, uten å stoppe. Vi trodde vi en gang kunne gi dem den begavelsen de fortjener, sier Marceline Udry-Dumoulin.

Hun var én av til sammen syv barn som mistet foreldrene sine den dagen i 1942. Fem sønner og to døtre satt igjen.

For den nå 79 år gamle dattera har funnet av foreldrene gitt henne en slags ro.

Isen smeltet

Mannen som arbeidet i området og fant de 75 år gamle kroppene i isbreen har en teori om at paret har falt i en grop i isbreen og har ligget der i tiår før isen nå har smeltet dem fram.

Marcelin og Francine var 40 og 37 år da de forsvant. Han jobbet med å lage sko og hun var lærer.

- Det var første gang mamma var med ham på en slik ekskursjon. Hun var alltid gravid og kunne ikke klatre på en usikker isbre, sier dattera.