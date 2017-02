Fjernet brystene og eggstokkene til 21 kvinner som ikke skulle vært operert

(Dagbladet): Mellom 2002 og 2014 opererte Oslo universitetssykehus (OUS) bort brystene og/eller eggstokkene til 21 kvinner som ikke skulle vært operert, skriver Dagens Medisin.

OUS rapporterte ikke inn saken til Statens helsetilsyn før i går, selv om feilen ble oppdaget i august 2014.

Årsaken til feiloperasjonene skal ha vært vurderingen av en genvariant i genet breast cancer gen (BRCA) 2. Sammen med BRCA 1, utgjør BRCA 2 altså brystkreftgen. Skader i disse to genene betyr at det ekisterer risiko av varierende grad for arvelig bryst- og/eller eggstokkreft.

Endret vurdering

Ifølge Dagens Medisin ble feilen avdekket etter at en ansatt spurte hvordan man hadde vurdert genvarianten, som tidligere ble regnet som «sannsynlig sykdomsgivende», men som i stedet skulle blitt regnet som «variant av usikker betydning».

Fagbladet skriver at «variant av usikker betydning» ikke utløser tilbud om operasjon, i motsetning til klassifikasjonen «sannsynlig sykdomsgivende». Kvinnene som takket ja til tilbud om operasjon skulle derfor ikke vært operert.

Dag Undlien, leder ved Avdeling for medisinsk genetikk ved OUS, sier at det som har skjedd er svært beklagelig.

- Alle personer som har fått påvist den aktuelle genvarianten, inkludert de 21 kvinnene som hadde blitt operert, ble varslet om saken så fort det var avklart at man hadde endret vurdering av dens farlighetsgrad, sier han til Dagens Medisin.

- Finnes pasienter som synes det er forferdelig

Totalt 44 personer fikk påvist varianten. Blant dem var også menn, men i disse tilfellene er ikke operasjon aktuelt.

- Vi har vært i kontakt med flere enn 44 personer, fordi dette medfører ringvirkninger. Dersom du er del av en familie hvor denne genvarianten har blitt påvist kan det være du har fått beskjed om at du er frikjent. Disse har fått tilbud om ny undersøkelse, sier Undlien til Dagbladet.

Han understreker at alle det gjelder er blitt kontaktet, og at andre som har blitt testet ikke har grunn til å være engstelige.

- Jeg har ikke vært i direkte kontakt med pasientene selv, men jeg har hørt at forbausende mange har tatt det tilsynelatende med fatning. De har også uttrykket en forståelse for at feil kan skje. Samtidig er det pasienter som synes dette er forferdelig.

Mener OUS har forbedringspotensiale

- Dette pågikk jo over en periode på tolv år. Hva burde dere gjort annerledes?

- Her kan man peke på to ting. Det ene er at genetikk er et fagfelt hvor kunnskapene endrer seg fort. Det er ikke sikkert at dette er siste gang en genvariant blir reklassifisert. Med ny kunnskap er man i stand til å mene andre ting på et nytt grunnlag.

- Samtidig ser vi at vi har et forbedringspotensial. Det omhandler i utgangspunktet hvor raskt vi fanger opp og reagerer på at en variant har endret klassifisering. Noe av forklaringen er at disse testene ble gjort i ulike laboratorier før OUS-fusjonen fant sted. De som jobbet med det, hadde ikke innsyn i hverandres vurderinger. Hadde vi visst hvordan man klassifiserte dette i andre deler av Norge eller i utlandet, kunne vi tatt hensyn til det.

- Hvordan ble denne genvarianten klassifisert i utlandet på det aktuelle tidspunktet?

- I noen av referansedatabasene var den klassifisert som en genvariant av usikker betydning. Samtidig har de gjeldende internasjonale databasene vært beheftet med betydelige feil. Ved en av de vanligste databasene har det blitt påvist at opp mot ti prosent av variantene er klassifisert feil. Kvalitetssikringen har vært så som så.

Dag Undlien sier at de forventer å høre fra Helsetilsynet i løpet av neste uke.