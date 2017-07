Flå-drapssiktet sier han ikke hadde noe motiv

(Dagbladet): Tirdag ble 21 år gamle Alexandra Therese Nilssen funnet død på ei hytte i Flå kommune. Dette etter at hennes 25 år gamle kjæreste innrømte å ha drept henne, noe politiet mener han kan ha hatt et motiv for.

Det avviser den drapssiktede, oppgir forsvarer Sindre Løvgaard overfor Dagbladet.

- Politiet jobber utifra at min klient har hatt motiv for drapet. Men han er uenig i dette, og mener det handler om sykdom og hans helsetilstand.

På institusjon

Løvgaards klient ble innlagt på sykehus med moderate skader i etterkant av en ulykke på riksvei 7 ved Gulsvik i Flå.

Den inntraff etter at drapet fant sted. Ifølge NTB skal han nå oppholde seg på en psykiatrisk institusjon i Østfold de nærmeste dagene.

Så skal 25-åringen overføres til fengsel.

Ber om tilregnelighetsvurdering

Tidligere denne uka ba forsvareren etterforskerne undersøke om klienten var tilregnelig i gjerningsøyeblikket.

- Han vil at det skal etterforskes om han var tilregnelig før han eventuelt erkjenner straffskyld, sa Løvgaard til Dagbladet.

Politiadvokat Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt bekreftet tidligere i dag overfor NTB at motivet blir en sentral del av den videre etterforskningen.

- Vi har teorier om dette som vi må ettergå. Vi må se på tidligere historikk og undersøke hvordan de har hatt det sammen tidligere i livet, sa Omholt.

Familien sørger

Familien til Alexandra Therese Nilssen håper på sin side på et svar på hvordan drapet kunne skje.

De opplever en voldsom sorg, ifølge bistandsadvokat Gunn Iren Midtbø.

- De beskriver en jente som var positiv, omsorgsfull og glad. Hun hadde ambisjoner og framtidsplaner, sa Midtbø til Dagbladet i går.