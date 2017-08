Flere av «supermaktens viktigste personer» ble lurt trill rundt av falske e-poster: - Skremmende

(Dagbladet): En britisk selverklært «skøyer» har lurt flere ansatte ved Det hvite hus, blant dem nå avsatte Anthony Scaramuchi, til å svare ham, etter å ha tatt kontakt på e-post under falskt navn. Det skriver CNN, som har fått tilgang til e-post-korrespondansen.

Mannen, som på Twitter kaller seg @sinon_reborn, utga seg blant annet for å være Trumps svigersønn Jared Kushner, tidligere stabssjef (nå sparket) Reince Priebus og Eric Trump.

Et av de mest pinlige eksemplene for Det hvite hus er korrespondansen mellom briten som utgir seg for å være Jared Kushner, og Tom Bossert. Bossert, som er Trumps rådgiver for innenlands sikkerhet, gikk rett på limpinnen.

I e-posten skriver briten:

«Tom, vi arrangerer en liten soirée mot slutten av august. Det ville vært strålende om du kunne komme. Jeg lover at det vil bli servert mat av minst sammenliknbar kvalitet til det vi spiste i Irak. Det burde bli en bra kveld.»

Ikke lenge etter svarte Bossert, som skrev:

«Takk, Jared. Med et løfte som det, så kan jeg ikke takke nei. Forresten, dersom du noen gang behøver det, min personlige e-postadresse er ...»

Bosert, som altså er regnet som en sikkerhetsekspert, lot seg lure.

- Skremmende

Han har ikke svart på CNNs forespørsler om en kommentar i forbindelse med saken. Briten som står bak den falske e-posten, sier imidlertid til CNN at han er overrasket over at Bossert svarte - med tanke på sikkerhetsekspertisen han skal ha.

Det samme er Sofie Nystrøm, direktør ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU.

- Det er veldig skremmende at supermaktens viktigste personer ikke har en høyere grad av sikkerhetsforståelse. Det er skummelt at de bruker åpne e-postadresser, og at de utgir personlige og viktigere e-postadresser uten å ha sjekket om mottakeren er reell, sier hun til Dagbladet.

Helte bensin på bålet

Briten lurte også Anthony Scaramucci, som mandag fikk sparken fra jobben som kommunikasjonsdirektør for Det hvite hus etter bare 10 dager i stillingen.

I en mail der briten utgir seg for å være den nå avsatte stabssjefen Reince Priebus, dagen etter at Priebus hadde fått sparken av Trump, skriver den falske Priebus:

«Jeg hadde lovet meg selv at jeg ikke skulle skitne til hendene mine. Men etter å ha lest tweeten din i dag, der du sier hvordan «vi snart vil lære hvem i media som har klasse, og hvem som ikke har det», så ble jeg presset til å gjøre dette. Den tweeten var fantastisk hyklersk, selv til deg å være. Du har ikke på noe tidspunkt handlet på en måte som er i nærheten av å vise klasse. Likevel mener du at det er slik alle skal oppføre seg mot deg? General Kelly (Trumps nye stabssjef red.anm.) kommer til å gjøre en god jobb. Jeg vil til og med innrømme at han vil gjøre en bedre jobb enn meg. Men måten denne overgangen har skjedd på, har vært djevelsk og skadelig. Jeg forventer ikke et svar.»

Men det skulle ikke ta lang tid før den falske «Priebus» fikk svar, av en svært ekte Scaramucci:

«Du vet hva du har gjort. Vi vet alle hva du har gjort. Selv i dag. Men du kan være sikker på dette: Vi var klare. En ekte mann ville ha bedt om unnskyldning.»

Det er ikke bare Trump-administrasjonen som har latt seg lure. Hillary Clintons valgkampsjef, John Podesta, var blant dem som fikk e-postene sine spredd av Wikileaks.

Den gang var imidlertid hensikten bak svindel-e-posten langt mer ondsinnet. CNN understreker at kritisk informasjon ikke kom på avveie i e-post-skandalen som nå har rammet Det hvite hus.

- Fullt alvor

Det hvite hus bekrefter overfor CNN at de undersøker saken.

- Vi tar alle cyberrelaterte spørsmål på fullt alvor, og vi undersøker disse hendelsene videre, sier pressesekretær Sarah Huckabee Sanders til kanalen.

- Jeg prøver ikke å skaffe meg nøklene til hvelvet eller noe slikt, sier mannen som står bak lureriet til CNN. Han understreker at det hele er ment å være humoristisk, ikke ondsinnet.

Nystrøm sier hun er overrasket over at det tilsynelatende var så lett å lure noen av Trumps mest betrodde folk.

- Medarbeidere i Det hvite hus har større sikkerhetsutfordringer enn de fleste andre, og vil være utsatt for forsøk på svindel og manipulasjon. Jeg er veldig overrasket over at de lar seg lure med falske e-postadresser, og godt kjente metoder som i lang tid har blitt brukt for å svindle og manipulere toppledere, sier hun og legger til:

- Å sende en åpen e-post er like sikkert som å sende et postkort. Det er dessuten veldig enkelt å manipulere avsender-informasjonen i en e-post.

- Har helt sikkert blitt forsøkt i Norge

Den britiske bakmannen Sinon, som han kaller seg, understreker selv at han bare ønsket å ha det gøy og at han ikke var ute etter å få tilgang til gradert informasjon.

- Det hvite hus har selvfølgelig lukkede sikkerhetsklarerte systemer, så i dette tilfellet har man ikke klart å få tilgang på viktige hemmeligheter. Men det er første gang jeg har hørt at de (ansatte ved Det hvite hus) har svart og gått på limpinnen fra helt usikrede kilder. Selv om det står navnet på avsender, så må man sjekke opp kildene, sier Nystrøm.

- Kunne noe liknende skjedd på tilsvarende nivå i Norge?

- Kunnskap om denne typen svindel er veldig varierende. Jeg tror den norske regjeringen har en høy grad av kunnskap om dette. De har helt sikkert også opplevd liknende svindelforsøk selv. Jeg tror vi har en regjering og stortingspolitikere som kjenner til denne problemstillingen, og som er klar over at man må sjekke kilder og opplysninger før man utgir sensitiv informasjon, svarer hun.

Nystrøm viser til at vanlige borgere daglig utsettes for liknende forsøk, men der målsettingen med forsøket er langt skumlere.

- Det har visse likheter med den velkjente Nigeriasvindelen, der folk blir oppfordret til å dele sensitiv informasjon.