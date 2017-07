Flere biler involvert i trafikkulykke på E6 - én person alvorlig skadd

(Dagbladet): Fire biler er involvert i en trafikkulykke på E6 i Son, like etter klokka 13 mandag. Det opplyser politiet i Follo på Twitter



E6 x15 Sonsveikrysset, retning Oslo. Stengt pga. trafikkuhell. Trafikken ledes opp avkjøringsrampe og ned på E6 via påkjøringsrampe. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 10. juli 2017

Én person er alvorlig skadd. Ifølge NTB var seks personer involvert i ulykken som skjedde mellom Sonsveien og Follotunnelen.

Ulykken skal ha skjedd ved Follotunnelen i Vestby i Akershus.

melder at E6 ved Sonsveikrysset er stengt retning Oslo.

Trafikken ledes opp ved avkjøringsrampe og ned på E6 via påkjøringsrampe.

E6 Follotunnelen ... 4-5 biler involvert, 1 person alvorlig skadd, 11x etatene jobber på stedet. — Politiet Follo (@opsenfollo) 10. juli 2017

- En person er hardt skadd, to er lettere skadd, en er uskadd, mens to av dem tar seg til legevakt for sjekk selv, sier operasjonsleder Magnar Tinjar i Follo-politiet til NTB.

Videre forteller han at tre av de involverte bilene har store materielle skader. Den fjerde har kun et knust speil.

Vegtrafikksentralen opplyser at E6 Sonsveikrysset i retning Oslo er stengt som følge av ulykken.

- Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å rydde opp, men det blir mest sannsynlig omkjøring via Sonsveien og opp på gamleveien, sier Tinjar.

Dagbladet har forsøkt å komme i kontakt med politiet uten å lykkes.

Dagbladet følger saken.