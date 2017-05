Flere boligeiere er redde for ikke å få solgt

(Finansavisen): - Langt færre boliger går over prisantydning i Oslo. Nå er det vel så vanlig at de går på, eller under prisantydning. Overgangen fra det markedet vi har hatt til det vi har nå, gjør at meglerne må fortelle selgerne at de ikke må få panikk selv om det tar både to og tre visninger før de får solgt. Noen selgere er blitt redde for ikke å få solgt, sier adm. direktør Grethe W. Meier i Privatmegleren til Finansavisen.

Tøffere tider

Meglersjefen opplever at det nå er vanskeligere å få solgt objekter som ikke oppfyller alle krav.

- Og resultatet er at noen selgere nå må kutte prisene i Oslo?

- Ja, hvis det er ukurante objekter. Nå er det eksempelvis vanskeligere å selge leiligheter i første etasje, leiligheter uten balkong og med lite sol. De gikk tidligere fordi alt gikk. Nå har det stoppet mer opp på disse og man må jobbe mer for å selge dem, forteller Meier.

Også adm. direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom bekrefter dette.

- Før gikk alt, nå er det flere leiligheter som ikke selges etter første visning i Oslo. Noen selgere må sette ned prisen for å få solgt, og det er noe helt nytt sammenlignet med hva man opplevde gjennom fjoråret, sier Halvorsen til Finansavisen.

Høyere krav

I snitt tar det 14 dager å selge en bolig i Oslo nå, ifølge tall fra DNB Eiendom, men Halvorsen påpeker at den statistikken ikke inkluderer det økende antallet boliger som nå ikke selges etter første visningsrunde. Han mener man nå helt klart ser effekten av innstrammingene i boliglånskravene, samt at det høye prisnivået virker dempende i seg selv.

Torsdag kommer tall fra Eiendom Norge som viser hvordan prisene utviklet seg i april. Tirsdag formiddag kom tall som viser at prisene på brukte boliger i OBOS-tilknyttede boliger i Oslo var uendret fra mars til april.

