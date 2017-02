Flere døde etter at fly styrtet inn i kjøpesenter i Australia

(Dagbladet): - Flere er døde, vi kontakter i øyeblikket deres familier, sier delstatsminister Daniel Andrews i Victoria kort tid før 02.30 natt til tirsdag.

Det etter at et et småfly med fem personer om bord styrtet tirsdag morgen inn i et kjøpesenter i Melbourne i Australia.

Ulykken skjedde før kjøpesenteret hadde åpnet dørene tirsdag morgen. Ifølge 9News hadde flyet nettopp tatt av fra den nærliggende Essendon-flyplassen da det sendte ut to nødmeldinger kort tid før det styrtet i kjøpesenteret.

Ifølge kanalen fryktes det at de fem personene om bord omkom.

- Det er for tidlig å si om det har vært dødsfall, men det ser ut til å være en veldig, veldig tragisk hendelse, sa politismester Lisa Neville i Victoria-politiet til kanalen tidligere i natt.



TV-bilder fra stedet viser brannfolk som er i gang med slukningsarbeid. Flyet brøt ifølge ABC News i brann da det braste inn i kjøpesenteret.

Det brant kraftig i kjøpesenteret etter at flyet hadde styrtet, og det har gjort det vanskelig for nødetatene å undersøke krasjstedet og få klarhet i skadeomfanget.

Ulykken skjedde i nærheten av Essendon Airport, som ifølge ABC News er en liten flyplass beregnet for lette fly.

Flyet skal ha vært på vei til øya King, mellom Melbourne og øya Tasmania.

Saken oppdateres