Flere klager på vannscootere som kjører «gris»:

(Dagbladet): Folk på Tåtøy i Kragerø har i kveld klaget over at vannscooter har kjørt svært fort i området.

- Det blir antydet et sted mellom 60 og 70 knop. Dette er selvsagt alt for fort og politiet ser at sikkerheten til sjøs blir satt på prøve og frykter ulykker, twitrer Telemark-politiet.

Kragerø Folk på Tåtøy klager over at vannscootere kjører meget fort, det blir antydet et sted mellom 60 og 70 knop. Dette er selvsagt alt... — Politiet Telemark (@polititelemark) July 11, 2017

- Politiet minner også om at maksfarten i Kragerø er 30 knop. I mange sund og over alt der folk bader er farten kun 5 knop. Politiet vil selvsagt følge opp dette med kontroller fremover, heter det i en annen melding.

«Kjører gris»

Operasjonsleder Vidar Aaltvedt ved Telemark-politiet forteller at det også kommer meldinger fra folk som opplever at vannscooterkjøringa medfører mye støy i området.

- Kjøringa gir et høyt støynivå, og enkelte opplever nok at det ikke er like koselig å sitte ute på terrassen om ettermiddagen som tidligere, sier han.

Han leser videre fra politiets logg om kveldens scooter-råkjørerne:

- Meldinga lyder: «Det er flere som kjører gris utenfor Tåtøy».

Nye bestemmelser

Det var den 18. mai at regjeringen vedtok å sidestille reglene for bruk av vannscootere med andre fritidsfartøy. Det vil si at vannscootere nå kan benyttes 50 meter fra badesteder, så lenge fører følger 5-knopsgrensa.

Støy, sikkerhet og dyreliv har vært blant argumentene for å ikke la vannscooterne få slippes løs i den norske skjærgården. Regjeringen vedtok frislippet 18. mai i år.

Operasjonsleder Aaltvedt lover at politiet vil følge opp råkjøringa ved Kragerø så snart som mulig.

- Vi har en politibåt med kompetent mannskap som vil få i oppdrag å ha dette området spesielt i tankene, sier Aaltvedt.

- Tøyer grenser

Han forteller at de per nå vet lite om sjåførene. Meldingene politiet så langt har fått antyder at det er snakk om flere sjåfører.

- Vårt inntrykk er at når vi nå har fått de nye bestemmelsene om vannscooter, er det en del som ønsker å teste ut dette. Vår oppfatning er at en del ikke er ute på en rolig ettermiddagstur, men heller forsøker å teste scooteren og samtidig også tøye grensene litt, sier operasjonslederen.

Risiko

- Vi ser at det er en overvekt av dette blant de som kjører vannscooter sammenliknet ned de som kjører vanlig båt, tilføyer han.

- Hvor raskt er 60 til 70 knop?

- Det tilsvarer cirka 120 kilometer i timen. Det er mange risikoer knyttet til å kjøre scooter i så høy fart, sier Aaltvedt.