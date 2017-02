Flere kritisk skadet da bil kjørte inn i folkemengde i USA

(Dagbladet): Minst 21 personer er sendt til sykehus etter en bil kjørte inn i en folkemengde som så på Mardi Gras-paraden i New Orleans lørdag kveld.

Fem av disse skal være kritisk skadet, melder CNN, men det skal ikke være snakk om livstruende skader.

- Foreløpige rapporter går ut på at et titalls personer er kritisk skadd, sier polititalskvinne Ambria Washington til lokalavisa The Times-Picayune.

Episoden fant sted like før klokka 19 lokal tid. Bilder fra stedet viser et stort oppbud av politi og helsepersonell.

- Tallet på skadde kan øke etterhvert som etterforskningen pågår, fortsetter Washington.

Greg McNeely var vitne til episoden og sier det var en pickup som kom farende inn i folkemengden.

- Han tok ut flere rader med mennesker, sier McNeely om føreren.

Ifølge CNN er én person pågrepet av politiet mistenkt for fyllekjøring.

Dette er ikke bekreftet av politi på stedet.

