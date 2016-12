Flere nye tips etter at Emilie Meng (17) ble funnet død på julaften

Dansk politi har fått rundt 45 henvendelser etter at Emilie Meng, 17-åringen som forsvant i sommer, ble funnet død ved en innsjø midt på Sjælland.

Meng forsvant natt til 10. juli i hjembyen Korsør helt vest på Sjælland. Julaften ble hun funnet ved en innsjø i Borup, flere mil lenger øst.

I går slo dansk politi fast at hun hadde blitt utsatt for en forbrytelse.

Konkrete tips

Politiet sier at de vil bruke de neste dagene på å gå gjennom tipsene.

- Det er alt fra at man peker på konkrete aktiviteter til at man peker på kjøretøy og personer. Men hva som ligger i dem, må kommende undersøkelser vise, sier politiinspektør Kim Kliver.

Liket ble funnet av en tilfeldig forbipasserende julaften ettermiddag. Da hadde jenta vært savnet i et knapt halvår.

Ser på 200 personer

Emilie Meng hadde vært på bytur i Slagelse da hun forsvant etter å ha sagt farvel til venninnene på Korsør stasjon.

Hun skal ha dødd kort tid etter at hun forsvant, ifølge Ekstra Bladet.

Politiet har brukt store ressurser på å finne henne, men har fram til nå ikke hatt noen fysiske spor. Politiet har likevel kunnet snevre inn antall mulige gjerningspersoner.

- Vi har gått fra å ha sett på 20 000 personer til vi nå er nede og ser på cirka 200 personer, sier Kliver.

Søndag la en rekke innbyggere i Korsør ned blomster på byens jernbanestasjon, som er det siste stedet Emilie Meng ble sett i live.

Flere teorier

Etterforskerne har hatt flere teorier om hvor jenta endte opp.

Blant disse er at hun hadde satt seg på et tog i retning København, eller en annen dansk by, samme natt som hun forsvant.

Denne teorien er senere blitt avvist av etterforskerne.

Dette i likhet med ryktene om at hennes Facebook-konto hadde vært aktiv i etterkant av forsvinningen.

- Det siste vi vet sikkert om henne er at hun befant seg på Korsør stasjon denne morgenen. Etter det finnes ingen sikre spor, har visepolitimester Søren Ravn-Nielsen tidligere uttalt til Dagbladet.

Vanskelig å løse dødsgåten

Selv om det er avgjørende for etterforskningen at liket av Emilie Meng er funnet, kan tiden være en vanskelig utfordring for å løse dødsgåten, skriver danske BT.

- Desto lenger tid det går før et lik blir funnet, jo vanskeligere vil det være å oppklare saken, sier Ove Dahl, tidligere sjef for drapsetterforskninger i København til den danske avisa.

At liket ifølge politiet har ligget lenge i vann, gjør det også vanskeligere å finne eventuelle spor.

- Mulighetene til å finne spor fra eksempelvis funnstedet kan være forringet når det har gått så langt tid. Men det gjelder også for de som vitner, som politiet må avhøre, at hukommelsen ikke er like skarp om begivenheter som ligger så langt tilbake, sier Dahl.

(NTB/Dagbladet)