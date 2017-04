- Flere personer pågrepet i forbindelse med terroren

(Dagbladet): Ifølge storavisene Aftonbladet og Expressen er flere personer i ettermiddag pågrepet i forbindelse med gårsdagens terroraksjon i Stockholm. Politiet vil foreløpig ikke bekrefte opplysningene.

Knuste ruta

Tre personer ble i 17-tida stoppet i en hvit bil på Kungsholmen i Stockholm sentrum, noen steinkast fra politihuset, der den 39-årige terrormistenkte sitter. Bilder fra stedet viser at to av dem legges på bakken av flere sivilkledde politifolk.

- Jeg satt i leiligheten min og hørte et smell som jeg trodde var en kollisjon. Idet kikker ut, ser jeg hvordan maskert politi slår til mot bilen, sier et vitne til Aftonbladet.

Vitnet antar at smellet skyldes at politiet knuste ei rute på bilen, og sier de tre i bilen var to menn og en kvinne.

Stormet leilighet

Ifølge Expressens opplysninger eies bilen av en person med tilknytning til den terrorsiktede.

Politiet sier til avisa at de ikke har noen opplysninger om aksjonen.

Aftonbladet melder også at politiet har en aksjon på gang i bydelen Vårberg, noen kilometer sørvest for sentrum. Flere menn er ført ut av en leilighet av bevæpnede tjenestemenn. Også teknikere er på stedet.

- Hele operasjonen gikk veldig fort. De hoppet ut av bilene og løp inn i leiligheten, sier et vitne.

Ifølge Expressen er til sammen seks personer, alle usbekere, pågrepet i de to aksjonene. Alle har tilknytning til leiligheten i Vårberg, der den terrorsiktede skal ha oppholdt seg kort tid før angrepet i sentrum.

Fire drept

4 personer ble drept og 15 skadd da en lastebil i stor fart pløyde gjennom folkemengden på Drottninggatan i Stockholm sentrum. Føreren stakk fra stedet, men en mann politiet mener er identisk med ham, ble noen timer seinere pågrepet i forstaden Märsta ved Arlanda.

Den mistenkte 39-åringen er ifølge svensk presse en usbekisk familiefar som jobber i byggebransjen. Folk som kjenner mannen, stiller seg uforstående til at han skal stå bak terroraksjonen, men han har like fullt uttrykt støtte til Den islamske stat (IS) på sosiale medier.