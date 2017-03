Flere skadd i antatt terrorangrep i London. Mange påkjørt av bil, politiet angrepet ved parlamentet

LONDON / OLSO (Dagbladet): En politimann ble angrepet med kniv og den antatte gjerningsmannen ble skutt, etter et angrep på parlamentet i London rundt 15.45 i ettermiddag.

Like før skal en mann ha pløyd ned flere fotgjengere på Westminster-brua like ved. Sky News' kilder melder at den samme angrepsmannen kjørte over folk på brua før han kjørte til parmlamentet, knivstakk en politimann og så ble skutt.

Reuters melder at et titall personer er skadd. Politiet i London melder at de er klar over hendelsen og at flere er skadd.

Politiet i London melder at de behandler angrepet som et terrorangrep inntil de vet mer.

Politimann knivstukket

Den antatte gjerningsmannen skal ha blitt skutt av politiet, ifølge leder av House of Commons, David Lidington. Han sier en politimann ble knivstukket i angrepet. Han bekrefter samtidig at det er meldinger om en annen voldelig hendelse like i nærheten.

Knivangrepet mot politimannen skal ha skjedd på området til parlamentet, ifølge britiske Press Association. Mannen skal ha løpt mot inngangen som de folkevalgte i parlamentet bruker.

Ifølge BBC er selve bygningen sperret, og folk som er inne i bygningen er blitt bedt om å holde seg der.

- Pløyde ned fotgjengere

Samtidig er det meldinger om en bil om skal ha pløyd ned folk på Westminster-brua like utenfor brua. Videoer fra stedet viser skadde mennesker som ligger på bakken på brua.

Politicos Europa-korrespondent melder på Twitter at han har vært vitne til at en person som angivelig brukte kniv, ble skutt av politiet.

The Telegraph siterer vitner som skal ha sett bildesperadoen. Etter bilen hadde krasjet i brua, skal han ha løpt mot politibetjentene som voktet parlamentet, før han angrep dem.

BBC melder at en kjøretøy som muligens ble brukt av den mistenkte var utenfor parlamentsbygningen, og at folk ble evakuert fra området.

Westminster-brua og området rundt parlamentet er svært populært blant turister som besøker London.

Stor politiaksjon

Ifølge The Mirror skal en politimann være skadd, og det gjennomfører livreddende førstehjelp på politimannen.

There's been a shooting / stabbing at Parliament. Stay safe everyone. pic.twitter.com/Fb2LNXfLh5 — Luke Steele (@Lukesteele4) March 22, 2017

En stor politiaksjon med væpnede styrker er nå utenfor parlamentet, store deler av området rundt er avsperret.

- Det er helikoptere i lufta, politibiler og ambulanser over alt og ganske kaotisk rundt her, sier Dagbladets fotograf, Hans Arne Vedlog, som befinner seg like ved åstedet for terroraksjonen.

- Det er sperringer omtrent 600 meter unna selve parlamentet. Folk haster bort i fra området og det er ikke så mange skuelystne. Dette har nok satt en støkk i folk, sier Vedlog på telefon fra London sentrum.

Radosław Sikorski, en polsk politiker, sier til BBC at han ikke så bilen, men at han hørte en kollisjon.

- Jeg så gjennom bilvinduet og så personer som åpenbart var i stor nød, sier politikeren, som forteller at han så fire personer, en av dem blødde voldsomt.

Det er flere journalister til stede i parlamentet. Tom Peck, politisk redaktør i Independent, tvitrer at han hørte en stort smell og skrik. Så hørte han skudd, og kort tid etter var det bevæpnet politi overalt.

Storbritannias statsminister Theresa May skal være i sikkerhet etter hendelsen.

Kjent for UD

Scotland Yard ber folk om å holde seg unna følgende områder: Parliament Square; Whitehall; Westminster Bridge; Lambeth Bridge; Victoria Street mot Broadway og Victoria Embankment opp bot Embankment T-banestasjon.

- Utenriksdepartementet er kjent med at det har vært en hendelse utenfor det britiske parlamentet og vi er i kontakt med ambassaden i London for å få oversikt over situasjonen. Norske reisende i London bes ta kontakt med sine pårørende i Norge, sier Guri Solberg, kommunikasjonsrådgiver i UD, til Dagbladet.

Klokka 1630 hadde ikke Avinor kjennskap til at hendelsene i London har fått følger for lufttrafikken mellom norske flyplasser og London.

- Vi har ikke hørt, foreløpig, at flytrafikken på noen som helst måte er berørt, sier Lasse Vangstein, pressetalsmann for Avinor ved Gardermoen flyplass, til Dagbladet.

