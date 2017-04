Flere titalls barn blant de drepte i Colombia. Frykter flere er fanget i ruinene

(Dagbladet): Flere titalls barn er blant de drepte i jordskredene og oversvømmelsene sørvest i Colombia lørdag, melder BBC. Familiene til de som fortsatt er savnet leter desperat etter ofre etter naturkatastrofen.

Landets myndigheter erklærte unntakstilstander etter at et jordskred rammet byen Mocoa, i Putumayo-provinsen, natt til lørdag. Flere personer skal ha blitt rammet av skredet mens de sov.

Vitner har beskrevet et voldsomt skjelv rett før naturkatastrofen inntraff, og videoer fra stedet viser hvordan folk klamret seg til planker for å overleve.

Over 1000 politi- og militærpersonell er involvert i hjelpearbeidet i Putumayo-provinsen, ifølge BBC. Innbyggere og redningspersonell på stedet melder at de fortsatt leter desperat etter flere savnede.

Frykter flere er fanget i ruinene

Colombias president, Juan Manuel Santos, melder på twitter natt til mandag at dødstallet er oppjustert til 254. Innbyggere og redningspersonell på stedet opplyste søndag at de fortsatt leter desperat etter flere savnede. Santos sa imidlertid søndag kveld at det ikke lenger er noen savnede.

Myndighetene frykter likevel at folk fortsatt kan være fanget i ruinene, og oppfordrer alle som savner noen om å ta kontakt.

- Det er ikke lenger noen som offisielt er registrert som savnede. De som savner noen bør kontakte myndighetene, så vi kan starte de rette prosessene, sier Santos.

Minst 44 barn mistet livet

Presidenten, som har besøkt regionen de siste to dagene, opplyste søndag at 170 omkomne hadde blitt identifisert. Blant de identifiserte var 44 barn.

- Vi kommer ikke til å gi oss før vi har identifisert alle ofrene, sa president Santos.

Reportasjer fra Mocoa viser desperate innbyggere, som gråter mens de ser på de offisielle listene over savnede barn, skriver BBC.

- Vi har mistet en baby, som er forsvunnet. En liten baby. Vi kan ikke finne ham noe sted, sier en desperat innbygger til journalister på stedet, ifølge den britiske kringkasteren.

Me informan que desgraciadamente la cifra de muertos subió a 254. Nuestras oraciones están con ellos y sus familias #MocoaSomosTodos — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 3, 2017

Maria Lilia Tisoy (37) leter etter sine to døtre og barnebarnet - ei fire år gammel jente.

- Jeg må vite hvor de er, og om de er skadde eller hvor jeg kan finne dem. Dersom de er døde, så ber jeg gud om å bringe dem til meg, sier hun gråtende, ifølge nyhetsbyrået Reuters.