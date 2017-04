Flere titalls tusen samlet til kjærlighetsmarkering i Stockholm

(Dagbladet): Søndag ettermiddag har enorme mengder mennesker samlet seg på Sergels torg i Stockholm til det som omtales en kjærlighetsmarkering i kjølvannet av terroren som rystet landet fredag.

I Drottninggatan ikke langt unna raste en lastebil inn i folkemengden og tok livet av fire personer fredag ettermiddag.

To døgn etterpå samles folket i byen seg for å minnes de drepte, for å vise sympati med de rammede, og for å takke redningsmannskap, sykepleiere og andre som har bistått de to siste døgnene.

– Selv om vi ikke kjenner hverandre, kjenner vi samme sorg, redsel og forvirring, sier initiativtaker Damon Rasti til Expressen.

Han opprettet et facebookarrangement etter angrepet fredag, og oppfordret byborgerne til å ta gatene tilbake i en kjærlighetsmarkering.

Han åpnet arrangementet med en oppfordring til stockholmerne om å stå sammen.

- Når det blåser opp til storm, står vi sterke sammen. Vi lar ingen, eller noe, forandre oss til det verre, utbasunerte han til folket på Sergels torg, ifølge Expressen.

Klokka 14.53, nøyaktig to døgn etter angrepet, stilnet praten fra scenen av.



Stillheten bredte utover torget da det ble holdt ett minutts stillhet for ofrene i angrepet.

Hvor mange mennesker som har møtt opp på torget vites ikke, men over 12000 mennesker hadde varslet sin ankomst via facebook-arrangementet.

