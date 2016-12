Flere trusler enn noen gang mot Trumps store dag

(Dagbladet): Innsettelsen av Donald Trump som USAs 45. president ser ut til å bli den mest utfordrende innsettelsen sikkerhetsmessig i nyere tid.

Det skriver New York Times.

- Flere trusler enn noen gang

I tillegg til de mange truslene enhver innsettelse har blitt utsatt for opp gjennom åra, frykter de over 30 sikkerhetsselskapene som står ansvarlig for innsettelsen at protestanter vil flomme til Washington for å protestere mot Trump 20. januar.

Det forventes også at én million Trump-tilhengere vil møte opp på den store dagen.

- Etterretningstjenestene forteller at det er flere trusler fra ulike retninger enn noen gang, sier den republikanske Missouri-senatoren Roy Blunt, som er styremedlem i kongresskomiteen som planlegger innsettelseseremonien.

Å opprettholde sikkerheten og forhindre voldelige sammenbrudd forventes å koste over 100 millioner dollar, nærmere 900 millioner kroner.

Uenige folkemengder

Ifølge avisa forbereder også politiet seg på å konfrontere folkemengder som er mer uenige enn vanlig over valgresultatet. På den ene siden ihuga Trump-tilhengere, på den andre siden de som var tilhengere av Barack Obama, Hillary Clinton og Bernie Sanders, eller bare de som misliker Trump i stor grad.

En ny meningsmåling fra Gallup viser at flere amerikanere beundrer avtroppende president Barack Obama enn påtroppende president Donald Trump.

Hillary Clinton fikk også flere stemmer enn Trump på landsbasis, og da i særlig grad i Washington (90,9 % mot 4,1%). På landsbasis fikk Clinton nesten 2,9 million flere stemmer enn Trump, som fikk 62,9 millioner stremmer.

I meningsmålingen til Gallup er det bare 15 prosent som sier at de beundrer Trump mest. Hillary Clinton troner øverst på lista over mest beundrede kvinner, med 12 prosent.

Det er politiets høyeste prioritet å unngå voldelige sammenbrudd som til tider oppsto under Trumps kampanjearrangementer.

- Alle vet hvor omstridt denne valgkampen var, sier Christopher T. Geldart, direktøren for Sikkerhetsdepartementet i Columbia-distriktet, som håper at folk kommer for å si sin mening og ikke tyr til mer drastiske ting enn det.

- Jeg kunne vunnet

USAs president Barack Obama, som nå går av 20. januar, mener han kunne ha samlet nok støtte til å bli valgt for en tredje periode dersom reglene tillot det, skriver NTB.

I et podcastintervju med sin tidligere rådgiver David Axelrod, sier Obama at flertallet av amerikanerne stiller seg bak forestillingen om et USA som er «tolerant og mangfoldig og åpent og fullt av energi».

- Og problemet er at det ikke alltid åpenbarer seg i politikken. Jeg er overbevist om denne visjonen, fordi jeg er sikker på at om jeg hadde stilt til valg igjen, og uttalt det tydelig, så tror jeg at jeg kunne ha mobilisert et flertall av amerikanerne til å samle seg bak det, sier Obama.

USAs grunnlov forbyr presidenter å sitte mer enn to fireårsperioder og det var Hillary Clinton som stilte til valg for Det demokratiske partiet.

Landets kommende president, Donald Trump, avviser at Obama kunne ha vunnet.

- President Obama mener at han ville vunnet mot meg. Han bør si det, men jeg sier ALDRI, skriver Trump på Twitter.



Obama benytter også intervjuet til å skryte av Hillary Clinton, selv om hun tapte kampen om presidentjobben.

- Hun gjennomførte på strålende vis under virkelig tøffe forhold, sier han.