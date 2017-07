Flere veier stengt etter enorme nedbørsmengder

Har du tips eller bilder? Send til [email protected] eller ring 2400 1000.

(Dagbladet): Uvær og store nedbørsmengder har ført til oversvømmelser, stengte veier og brann flere steder i Sør-Norge natt til mandag.

Blant annet er E6 i Gudbrandsdalen stengt på grunn av flom.

- Venabu målestasjon har målt 76,8 millimeter nedbør det siste døgnet. Det slo ikke rekorden fra 2014, men det er store mengder, sier Eldbjørg Moxnes, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, til Dagbladet.

- Jobber på spreng

I Sogn og Fjordane er Nordfjord særlig rammet av regnet natt til mandag.

- Regnet har ført til flere hendelser for politi og nødetater i natt. Det er store vannmengder, som fører til oversvømmelser av hus og kjellere, sier Kai Henning Myklebust, operasjonsleder i Vest politidistrikt til NTB, og fortsetter:

- I Kvila i Breim ble en enebolig isolert av store vann- og steinmasser, og brannvesenet måtte redde ut to personer, forteller operasjonslederen. I Stryn ble et hus totalskadd i en brann som trolig skyldes lynnedslag.

Kraftig regnvær en del steder i #SørNorge i natt! 🌧💦☔ Heldigvis mindre i dag, men fortsatt 40-50 mm der hvor de kraftigste bygene treffer💧 pic.twitter.com/szVqPFmRla — Meteorologene (@Meteorologene) 24. juli 2017

Driftsoperatør i Sør-Fron kommune, Tom Erik Amundsen, sier til NRK at de store nedbørsmengdene har gått hardt utover kommunale veier og fylkesveier.

- Nå er det bare å berge det som berges kan. Fire til fem gravemaskiner jobber på spreng og graver for å få vannet vekk, sier Amundsen.

Vegtrafikksentralen skriver på Twitter at E6 mellom Kvam og Frya i Oppland er stengt på grunn av oversvømmelse. Av samme årsak er blant annet fylkesvei 319 i Sør-Fron, mellom Sørjordet og Karlstad, stengt.

- Vi har ikke fått noen indikasjoner på når vannet vil trekke seg tilbake, så vi vet ikke når E6 vil åpnes igjen, sier Jeanette Andresen, trafikkoperatør i Statens vegvesen, til Dagbladet.

Vil fortsette i vest

Ifølge meteorologen er de verste bygene i Hedmark og Oppland over, men Sogn og Fjordane kan vente seg uvær utover dagen. Meteorologisk institutt sendt ut OBS-varsel for Sogn og Fjordane for kraftige byger i dag.

- Det har vært en del tordenaktivitet i nordlige Sogn og Fjordane, og det vil fortsette med byger utover dagen. Det gjelder også for sørlige deler av Møre og Romsdal, sier Moxnes.

Meteorolog Eldbjørg Moxnes sier at det var nordlige deler av Hedmark og Oppland som var verst rammet av nedbørsmengdene. I helga ble det sendt ut OBS-varsel om store nedbørsmengder til fylkene.

Ved Oltoppen målestasjon ble det i morgentimene målt 45,8 millimeter, mens i Sjoa ble det målt 36,3 millimeter nedbør. I Fåvang kom det 23,3 millimeter på bare en time rundt midnatt.

I tida framover er det Vestlandet som vil få mesteparten av nedbøren.

E6 Kvam - Frya, Oppland. Stengt pga. oversvømmelse. Omkjøring er skiltet. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) 24. juli 2017

- Det blir en del byger i Hordaland og Rogaland også, men ikke like kraftig som nord for Stadt. På Østlandet vil det bli stort sett opphold, mens i Nord-Norge er det fint vært, sier Moxnes.

Det er ikke før på torsdag det vil komme nedbør av betydning i Sør-Norge. I Nord-Norge vil bygene treffe onsdag.

- Det blir en grå uke i sør, og en fin start på uka i nord, sier Eldbjørg Moxnes.