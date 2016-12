Flertallet av tyskerne mener at det ikke er sammenheng mellom Berlin-terroren og Merkels flyktningpolitikk

(Dagbladet): Et stort flertall av Tysklands befolkning ser ingen sammenheng mellom forrige ukes terrorangrep mot julemarkedet på Breitscheidplatz i Berlin og Tysklands liberale flyktningpolitikk.

Det viser en ny omfattende meningsmåling utført av Forsa-instituttet i Tyskland på vegne av det tyske nyhetsmagasinet Stern.

68 prosent ser ingen sammenheng

Hele 68 prosent av tyskere svarte at de ikke ser noen sammenheng mellom forrige ukes terrorangrep - som drepte tolv personer og skadet ytterligere 48 - og flyktningpolitikken.

Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, har stått i bresjen for den liberale politikken.

Hvorvidt tyskerne ser sammenheng mellom Merkels politikk og Berlin-terroren, varierer noe voldsomt avhengig av hvilket parti tyskerne støtter.

Hele 93 prosent av de spurte som sier de stemmer på Alternative für Deutschland (AfD) - et høyrepopulistisk parti - mener det er sammenheng mellom Merkels politikk og Berlin-terroren.

Totalt er tallet som mener at det er sammenheng mellom flyktningpolitikken og Berlin-terroren 28 prosent.

Tyskland og Merkel tok nemlig imot rundt én million flyktninger i 2015, som følge av den massive flyktningkrisa, ifølge The Guardian.

For det har den tyske forbundskansleren og hennes parti - Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) - måttet tåle mye kritikk.

Kritikken har prellet av på velgerne. I tillegg til at flertallet av tyskerne ikke ser noen sammenheng mellom terroren i Berlin og Merkels flyktningpolitikk, øker forbundskanslerens oppslutning.

Hvis det hadde vært direkte valg av forbundskanslere i Tyskland, hadde hele 52 prosent av de spurte stemt på Angela Merkel, ifølge meningsmålingen Stern har publisert.

«Unionspartiene» øker

Merkel regjerer sammen med to andre partier: Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) og Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). CDU og CSU har uoffisielt inngått en slags union, og kalles bare for «unionspartiene» i Tyskland.

CDU/CSU-koalisjonen sitter i tillegg i samme parlamentariske gruppe. De går fram på målingen på tross av terroren.

Unionspartiene har nå 38 prosents oppslutning, opp to prosentpoeng fra sist måling, ifølge Stern.

Terrortrusselen viktig

I 2017 skal tyskerne gå til valg. Til tross for hvordan tyskerne tilsynelatende har reagert etter Berlin-terroren, er terrortrusselen Europa står overfor et viktig tema for tyske velgere.

Hele 76 prosent, over tre fjerdeler av befolkningen, mener at sikkerhetssituasjonen kommer til å spille en avgjørende rolle i det kommende nasjonale valget.

67 prosent av tyskerne mener at Merkel vil gjøre det over gjennomsnittet bra i en eventuell debatt om sikkerhetstrusselen.

Flokker seg rundt myndighetene

Det er imidlertid ikke tilfeldig at oppslutningen til Merkel og unionen CDU/CSU øker etter en alvorlig hendelse, ifølge Forsa.

- Som alltid: når slike fryktelige handlinger opprører mennesker, styrer velgerne unna eksperimenter og samler seg heller bak regjeringen, sier Forsa-leder Manfred Güllner til Stern.

- Derfor kan ikke dette bare tilskrives unionen, også Angela Merkel vinner på oppslutning, legger Güllner til.

Hvorvidt effekten kommer til å vare, vites ikke, men det er ventet at Angela Merkel får hard konkurranse om regjeringsmakta ved det tyske valget, som avholdes mellom 24. august og 22. oktober i 2017.

Terroren på Breitscheidplatz

Det var på mandag i forrige uke rundt klokka 20.00 at en lastebil kjørte inn i en folkemengde på Breitscheidplatz. Det var julemarked på torget.

Tolv personer ble drept og 48 personer ble skadet da den mistenkte terroristen Anis Amri styrte lastebilen mot folkene. Amri ble skutt og drept lille julaften i Milano av italiensk politi. 24-åringen kom til Tyskland som asylsøker. Han var fra Tunisia.

Fakta om meningsmålingen: Et representativt utvalg av Tysklands befolkning deltok i tidsperioden fra 19. til 23. desember i undersøkelsen. Det var Forsa-instituttet, et av Tysklands ledende meningsmålingsinstitutter, som gjennomførte undersøkelsen på vegne av nyhetsmagasinet Stern og TV-stasjonen RTL.

Feilmarginen er på pluss/minus 2,5 prosentpoeng. Kilde: Stern