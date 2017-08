Flom i diamantgruve i Sibir. - Flere personer savnet

(Dagbladet): Vann har trengt inn i diamantgruva Mir i byen Mirny nordøst i Russland.

16 personer er savnet, heter det ifølge selskapet som eier gruva, Alrosa, ifølge CNN. Siberian Times melder at det rundt 18.30 i kveld er ni personer som fortsatt er savnet.

102 personer skal allerede være reddet ut at gruva, mens det jobbes med å evakuere ytterligere 32.

Ifølge Siberian Times er til sammen 138 gruvearbeidere brakt i sikkerhet, og det skal være håp om å redde de resterende.

Selskapet sa i en uttalelse tidligere i dag at hendelsen skal ha skjedd rundt 16.30 lokal tid (09.30 norsk tid). Det skal da ha begynt å trenge inn vann fra toppen av gruva. Selskapet jobbet både med redningsarbeid og forsøk på å reparere gruva.

Ifølge Siberian Times skal hele 300 000 kubikkmeter vann ha strømmet ned i gruva. Den russiske avisa skriver at lokale medier i forrrige uke skrev at flere av gruvearbeiderne rapporterte om farlig høyt vannivå, og at ekstra pumper ble satt inn i gruva.

Gruva åpnet i 1995. I 2009 åpnet det som er den dypeste delen av diamantgruva.

Alrosa er Russlands største diamantselskap.

Gruveområdet Mir har en av Alrosas største diamantforekomster. Selskapet har verdens største reserver av uslepne diamanter.

Dagbladet følger saken