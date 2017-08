Flomfrykt i Sverige

Søndag morgen og formiddag har det falt store mengder regn i Värmland.

En demning nord for Karlskoga riskerer å bryte sammen og slippe store mengder vann i retning av flere boliger, skriver Expressen.

- Flere demninger og boliger ligger i faresonen, sier redningsleder Tomas Carlsén i Bergslagen.

Veger er stengt

Flere store veger er stengt på grunn av de store vannmassene.

Redningstjenesten i Bergslagen har et tjuetalls brannmenn ute som oppsøker de mest kritiske stedene for å vurdere situasjonen og for å pumpe vekk vann.

- Skaden har allerede skjedd. Det er lite vi kan gjøre. Vi har folk ute for å se hva som skjer. De forsøker også å berolige beboerne og be noen av dem om å forlate de mest utsatte områdene, sier Tomas Carlsén.

En demning nord for Karlskroga er mest utsatt for et sammenbrudd.

- Kan briste

- Denne demningen riskerer å briiste når som helst, sier Tomas Carlsén.

Han opplyser til Expressen at det er falt mellom 50 og 100 millimeter regn i de mest utsatte områdene. Det er Storfors, Kristinehamn og Karlskroga som er hardest rammet.

- Vi forsøker å prioritere de som er hardest rammet, sier Tomas Carlsén.