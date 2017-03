(Dagbladet): Ved byen Champlain stopper en drosje med fire passasjerer; et ektepar og deres to barn. De løfter ut eiendelene sine før de skynder seg videre mot grenseovergangen mellom USA og Canada.

- Vi kommer hele veien fra Jersey, sier faren Mohammad Ahmed til nyhetsbyrået AFP, og forteller at familien forlot hjemlandet Pakistan for 11 måneder siden, etter å ha mottatt dødstrusler.

- Vi kom til USA for å søke om asyl, men med den nye president Donald Trumps anti-innvandrings-politikk frykter vi deportasjon, sier han.

- Hauser opp frykten

Professor emeritus i Nord-Amerikastudier, Ole O. Moen tror Ahmed og familien er langt fra de eneste flyktningene i USA som kjenner på en slik frykt.

- Det er klart at det er en viss redsel hos en del grupper folk i USA nå, for Donald Trump oppfordrer jo til det selv - han hauser opp frykten. Det som kjennetegner Trump er å egge opp frykten og intoleransen mot særlig en gruppe utlendinger. Det er det vi kaller xenofobi (fremmedfrykt), sier Moen.

Han fortsetter:

- Så jeg vil tro at mange som bærer skaut eller turban, eller går kledd i typiske uamerikanske antrekk i USA for tiden, ikke føler seg helt trygge.

Forskjellsholdning

Ifølge AFPs artikkel har antallet flykninger fra USA til Canada økt den siste måneden.

At enkelte, som Ahmed og familien, velger å reise videre til Canada, har Moen forståelse for. Professoren legger til at Canada også tradisjonelt sett har vært mer åpne enn Amerika for innvandring.

- Jeg har ikke kunnskap om den aller siste utviklingen i Canada, men det er klart at det er en vesentlig forskjellsholdning til verden når det gjelder de canadiske føderale myndighetene og Donald Trump, sier professoren til Dagbladet.

Blir arrestert

Ved grensa mellom USA og Canada i Quebec står to canadiske politimenn.

Når Ahmed og kona kommer løpende mot dem, bærende på deres tre år gamle datter og spebarnet på tre måneder, advarer politimennene dem om at de vil bli arrestert om de tar seg inn i Canada ulovlig.

- Det er greit, sier faren. - Vi vil bare krysse grensa.

Noen minutter seinere befinner familien seg i Canada. De blir hentet av politiet og avhørt om deres asylsøknad, skriver AFP - men om det går slik denne familien ønsker, vil de kunne fortsette videre 65 kilometer nordover til Montreal.

- Amatørmessig

Den 27. januar i år signerte USAs ferske president Donald Trump en presidentforordning som skulle forby personer fra sju muslimske land innreise til USA.

Statsborgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria ble uønsket i Trumps USA, med mindre de hadde gyldig opphold i landet, og forbudet var ment å forhindre terror.

Den 3. februar blokkerte imidlertid dommer James Robart hele innreiseforbudet i en kjennelse.

- Problemet med Trumps presidentforordning var at den var amatørmessig skrevet, og tilfredstilte ikke de formelle kravene som ligger til en slik ordre, sier professor Moen.

- Men dersom Trump klarer å få kongressen på sin side, vil han få mer spillerom og mer makt, fortsetter han.

Det innebærer at presidentens stab må utfylle regjeringsdirektivene etter boka, mener han.

- Det har så langt skårtet på måten dette skal utformes på, men får han dette på plass, samt flertall i kongressen, vil han kunne få stor makt, sier Moen.