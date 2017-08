Flyktningskip ville hjelpe anti-migranter i trøbbel på åpent hav. Da startet propagandakrigen

Mens flyktninger og migranter setter livet på spill for å nå Europa over Middelhavet, prøver høyre-ekstremistene på skipet C-Star å stoppe dem.

Da C-Star i natt fikk tekniske problemer, var et skip som redder flyktninger og migranter det nærmeste til å komme C-Star til unnsetning.

«"C-Star" i havsnød - Sea-Eye tilkalt for å hjelpe», het det i meldinga fra flyktningskipet Sea-Eye tidlig i morges.

Nyhetsnettstedet Buzzfeed har fått bekreftet at et patruljerende fly hadde observert C-Star med motorstans utenfor Libya, og at den italienske sjøredningstjenesten deretter kontaktet Sea-Eye.

⚠️ BREAKING NEWS (11.8.17):



Identitären-Schiff "C-Star" in Seenot - Sea-Eye zur Hilfe gerufen



— Sea-Eye (@seaeyeorg) August 11, 2017

Nektet å få hjelp

Ironisk nok har de som driver C-Star anklaget blant annet Sea-Eye for å konspirere med libyske menneskesmuglere.

Det kan ha gjort det vanskelig for C-Star å ta imot hjelp fra nettopp Sea-Eye.

Uttalelser som denne fra Sea-Eyes styreformann Michael Busch gjorde det neppe lettere:

- Å hjelpe et skip i vansker er alles plikt til sjøs, uten hensyn til opprinnelse, rase, religion eller overbevisning, sa Busch i dag ifølge britiske Independent.

"C-Star" in Seenot (Update):

Identitären-Schiff verweigert sich der Hilfe

— Sea-Eye (@seaeyeorg) August 11, 2017

Og kanskje ikke så overraskende: Fem timer etter den første twitter-meldinga var propagadakrigen i gang:

Da sendte Sea-Eye ut en ny melding på twitter: «"C-Star i havsnød (Update): Identitær-skipet vegret seg for å få hjelp».

Avdramatiserte

«Identitær-bevegelsen» er en høyre-ekstrem bevegelse som aktivister på skipet C-Star har tilknytning til. Gruppen som driver skipet kaller seg for Defend Europe.

At de måtte ha hjelp fra Sea-Eye, ville Defend Euope ikke ha sittende på seg.

I sine uttalelser om hendelsen har de idag gjort sitt beste for å avdramatisere hendelsen.

«C-Star utviklet et mindre teknisk problem », sa en Defend Europe-talsmann ifølge The Independent.

Han forklarte at skipet hadde stoppet maskinen, så det kunne bli reparert. Dermed ble det ifølge maritim lov regnet som «ikke under kommando», og måtte informere skip i nærheten for å unngå kollisjon.

«Problemet er i ferd med å bli løst», sa talsmannen.

Ifølge FN-organisasjonen IOM har 2400 migranter mistet livet på vei over Middelhavet hittil i år.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har aktivister mot migrasjon samlet inn 170.000 euro for å leie inn C-Star.