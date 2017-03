(Dagbladet). Mens president Donald Trump skjerper håndhevelsen av utlendingsloven i USA, øker antallet på folk som krysser grensen til naboen i nord.

- Vi kom til USA for å søke om asyl, men med den nye president Donald Trumps anti-innvandrings-politikk frykter vi deportasjon, sier pakistanske Mohammad Ahmed til nyhetsbyrået AFP ved grenseovergangen mellom USA og Canada.

- Må samarbeide

Canadas sikkerhetsminister sier nå at landet opplever et økende antall flyktninger som kommer fra USA, og at canadierne er avhengige av samarbeidet USA har lovet dem.

- Vi er avhengige av et tett og godt samarbeid med USA for fullt ut å forstå hvor strømmen startet og alle faktorene som bidrar til migrasjonen, sier Ralph Goodale, som er Canadas minister for offentlig sikkerhet.

Det føderale politiet og innvandringsmyndighetene sier noen av flyktningene ser ut til å ha planlagt helt fra starten at de skal ta seg til Canada etter å ha kommet til USA på vanlig visum. Andre bestemmer seg for å prøve Canada etter å ha fått avslag på asylsøknaden i USA.

Ifølge NTB søkte 4000 mennesker asyl i Canada mellom 1. januar og 21. februar i år, mot 2500 i samme periode året før.

Som Dagbladet skrev fredag blir flykningene og asylsøkerne arrestert når de tar seg ulovlig over grensa fra Amerika til Canada.

Varsler ny presidentordre

I dag kom nyheten om at Donald Trumps administrasjon trolig vil kunngjøre «en ny presidentordre om innreiseforbud» i morgen, mandag. Dette melder amerikanske medier og viser til tjenestemenn.

Ordren er ventet å være en revidert versjon av innreiseforbudet Trump innførte i januar, ifølge Washington Post.

Det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak. Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria – ble stoppet i domstolene. Tjenestemenn har fortalt at Trump nå jobber med «en ny og bedre definert ordre».

Presidenten har forsvart innreiseforbudet og gjentatte ganger sagt at det er nødvendig for å beskytte amerikanere mot terrorister som kunne komme seg til USA som flyktninger eller som tilreisende fra et av de overveiende muslimske landene som var listet opp i forbudet.

- Mer makt

Trump har gjentatte ganger sagt at han er overbevist om at regjeringen vil vinne fram i rettstvisten om innreiseforbudet.

- Dersom Trump klarer å få kongressen på sin side, vil han få mer spillerom og mer makt. Det innebærer imidlertid at presidentens stab må utfylle regjeringsdirektivene etter boka, sa professor i Nord-Amerika-studier, Ole O. Moen til Dagbladet fedag.

Den siste migrasjonsbølgen har sine viktigste utgangspunkter i Øst-Afrika og krigsrammede land som Syria, skriver NTB.

- Vi må sørge for at alle har de samme opplysningene om denne migrasjonen, som åpenbart påvirker Canada etter hvert som folk kommer over grensen. Amerikanerne har gitt signaler om at de også ønsker å få alle fakta på bordet, og vi vil jobbe sammen med dem, sier Goodale.

Han gikk ikke nærmere inn på hvordan et slikt samarbeid vil arte seg eller når det skal begynne.

(Dagbladet/NTB)