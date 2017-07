Flypassasjer forsøkte å åpne nødutgangen midt under flyvningen - endte i slåsskamp

(Dagbladet): På flyet fra Seattle i USA til Beijing i Kina fredag, fikk en flypassasjer for seg at han skulle åpne nødutgangen i flyet.

Det endte i slåsskamp mellom den 23 år gamle flypassasjeren og kabinpersonalet, skriver nyhetsbyrået AP.



Mens flyet var over Stillehavet, skal 23-åringen ha gått på toalettet. Noen minutter etter at han satte seg igjen, skal han ha truet kabinpersonalet med å returnere til Seattle.

Gikk til angrep

Hvorfor han ønsket det, er ikke kjent, men like etterpå gikk han fremst i flyet og forsøkte å åpne utgangsdøra.

- To av kabinpersonalet forsøkte å stoppe ham, men han kom seg løs. Kabinpersonalet ba om hjelp fra flere passasjerer for å stoppe ham, skriver FBI i dokumentet ifølge AP.

Mannen skal deretter ha gått til angrep på både kabinpersonalet og flere av flypassasjerene.

Blant annet skal han ha slått en av flyvertinnene i ansiktet og slo minst en passasjer i hodet med en vinflaske. En flyvertinne skal ha forsøkt å slå den 23 år gamle passasjeren med to vinflasker i håp om å få ham til å stoppe, men det hjalp ikke.

- Det så ikke ut som han reagerte på at han fikk to vinflasker i hodet, men ropte i stedet noe sånt som «Vet du hvem jeg er?», står det i FBI-rapporten.

Måtte holdes på gulvet

Til slutt klarte passasjerer å holde ham på gulvet og festet strips på hendene hans - uten at det hjalp. For at han ikke skulle få seg løs, måtte flere av passasjerene sitte oppå mannen til flyet nødlandet i Seattle.

Politiet pågrep mannen, og han sitter nå i varetekt. Ifølge FBI kan han få opp til 20 års fengsel og kan måtte betale en bot på 250 000 dollar (2,1 millioner norske kroner). Fengslingsmøtet skal avholdes 13. juli.

Advokaten til den 23 år gamle mannen, Robert Flennaugh ønsket ikke å kommentere saken overfor AP.

En flyvertinne og en passasjer ble sendt til sykehus med alvorlige ansiktsskader etter hendelsen. Ifølge Perry Cooper, en myndighetsperson i Seattle, skal ikke skadene være livstruende.