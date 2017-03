Flypassasjerers skrekk: - Piloten sa: «Folkens, vi har noen slanger på flyet, men vi vet ikke hvor de er»

(Dagbladet): For en god del flypassasjerer vil tanken på en slange ombord på flyet være nærmest uutholdelig.

Derfor er det også laget flere filmer der slanger spiller hovedrollen som skrekkinngytende drapsmaskiner på fly. Men flyr man fra Alaska, en stat nesten helt uten slanger, skulle men tro man var helt garantert en slangefri reise.

Den gang ei.

«Snakes on a plane»

For det var kanskje noen som fikk hjertet i halsen på Ravn Alaskas avgang fra landsbyen Aniak i Alaska, til Alaskas største by Anchorage søndag.

Underveis i flyturen kom det en beskjed over høyttalerne. En passasjer på en tidligere flyvning hadde hatt med seg en slange på flyet. Passasjeren hadde gått av flyet.

Men det hadde ikke slangen.

- Piloten kom og sa: «Folkens, vi har noen slanger på flyet, men vi vet ikke hvor de er», forteller Anna McConnaughy, som reiste med det aktuelle flyet til nyhetsbyrået AP.

Men, med mindre noen av passasjerene var veldig redd for slanger, var det ingen grunn til å bli spesielt bekymret. Den aktuelle slangen er nemlig ikke giftig, bare veldig søvnig.

Sovende slange

En av de syv passasjerene på flyet, en ung gutt, fikk øye på den sovende slangen, som lå i en bag bak i flyet.

- Han sa: «Mamma, se her. Hva er det?» Det var sånn vi fant ut at det var en sovende slange i hjørnet, forteller McConnaughy.

Det var ingen tilløp til panikk blant passasjerene, bare nysgjerrighet.

En av pilotene kom bak i flyet for å hjelpe til. Han holdt en søppelpose, mens en flyvertinne tok tak i slangen og puttet den i posen.

Flyselskapet sier at slangeeieren ikke hadde oppgitt at han hadde med seg en slange, det er heller ikke lov, og at det var først da han hadde gått av flyet at han meldte fra om at slangen trolig lå igjen på flyet.

Til KTVA Alaska sier talsperson for Ravn Alaska, William Walsh, at han ikke kjenner til hva slags slange det er snakk om eller om det blir noe etterspill for slangeeieren etter blindpassasjerens flyereise.