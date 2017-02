Flyplassmekling i mål på overtid: Steiken avblåst

(Dagbladet): Flyplassmeklingen fortsatte på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt natt til søndag.

Like før klokka 0400 i natt får Dagbladet bekreftet at partene, NHO Luftfart og fagforbundet Junit, er enige om en avtale og at streiken, med oppstart søndag, dermed er avblåst.

- Vi er i mål, ja. Det har vært krevende forhandlinger, men hele tiden har partene vært samarbeidsvillige og til slutt fant vi en lokalløsning og en sentralløsning, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til Dagbladet.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren klokken 10 lørdag formiddag. Dersom de ikke hadde lykkes med å bli enige om en avtale i løpet av meklingen, ville bakkeansatte ved flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø gått ut i streik fra søndag morgen.

Forhandlingslederen sier hun var bekymret for mulighetene for en streik.

- Ja, det var jeg. Men vi ante mulighetene for en løsning rundt klokka 2330, og da valgte vi å forhandle på overtid. Det er jeg veldig glad for nå, sier Ørberg.

- Du var redd dere ikke kom i mål?

- Ja.

I underkant av 200 bakkeansatte kunne blitt tatt ut i streik. Ifølge Junit ville streiken ha påvirket innsjekking, billettkontorer, utganger og administrasjon fra og med søndag.

Ørberg forteller at spliden var størst rundt de bakkeansatte i Widerøe Ground Handling. Her har de ansatte fått et lønnstillegg på 2,6 prosent.

- I tillegg får alle som er omfattet av avtalen mulighet for et kompetansetillegg i lønnen, forteller hun.