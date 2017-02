Flyplassmekling på overtid: Kan bli streik i morgen

Flyplassmeklingen fortsetter på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt natt til søndag.

-Vi er på overtid. Jeg tror det blir en lang natt, sier forhandlingssjef Bente Ørberg i Junit til NTB like over midnatt.

Fagforeningen Junit og NHO Luftfart møttes hos Riksmekleren klokken 10 lørdag formiddag. Dersom de ikke klarer å bli enige om en avtale i løpet av meklingen, går bakkeansatte ved flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø ut i streik fra søndag morgen.

- Det går litt fram og tilbake, og det kan skifte fra time til time om det ser ut til at vi kan få til noe eller ikke. Det er for tidlig å si, men det er alltid en mulighet for at vi ikke får det til, sa riksmekler Nils Dalseide til TV 2 snaut tre timer før fristens utløp.

I underkant av 200 bakkeansatte tas ut i streik om det blir brudd i forhandlingene, men ifølge Avinor er det uklart hvordan flytrafikken blir påvirket. Ifølge Junit vil streiken påvirke innsjekking, billettkontorer, utganger og administrasjon.

Til sammen er det varslet plassoppsigelse for snaut 500 ansatte ved norske flyplasser. Ørberg opplyste til NTB forrige uke at det er uenighet om både lønn og arbeidsvilkår.