Flyselskap mister en milliard dollar i markedsverdi etter skandalevideo

(Dagbladet): Aksjene til flyselskapet United Airlines falt med over tre prosent tirsdag, etter en video som viser en av deres passasjerer som blir dratt ut av flyet på grunn av overbooking har gått sin rundgang på nettet.

Dette skal tilsi rundt en milliard dollar, ifølge flere kilder som CNN og Bloomberg.

Videoen, som begynte å gå viralt mandag kveld norsk tid, viser en passasjer som med makt blir tvunget ut av et United-fly ved flyplassen Chicago O'Hare International Airport.

Grunnen til at mannen måtte ut, var at flyselskapet United ville skaffe plass til fire ansatte på en flyvning til Louisville i Kentucky søndag kveld.

Dratt ut med makt

Mannen, som i skrivende stund ikke er blitt identifisert med navn, blir dratt både i armer og bein, og ut av flyet av sikkerhetsvaktene.

Etter at han ble fjernet med makt, kom de fire United-ansatte om bord i flyet, noe som også førte til kraftige reaksjoner fra passasjerer, som mente de burde skamme seg over å jobbe for flyselskapet.

Lekket brev

United-sjef Oscar Munoz har etter hendelsen uttalt at det hele er opprørende og at han beklager det inntrufne. Ifølge aksjemarkedet var dette tilsynelatende ikke en god nok beklagelse.

Et brev han skal ha skrevet til sine 82 000 ansatte, ble tidligere i dag lekket til pressen. Det skal være nyhetsbyrået AP som har fått tak i det interne brevet.

Der står det blant annet:

«Selv om jeg beklager denne hendelsen, så står jeg bak dere alle, og jeg vil rose dere for arbeidet deres som sikrer at vi flyr på riktig måte. Men, det er nok flere ting vi kan lære av denne hendelsen, og vi ser på omstendighetene rundt. Å behandle våre kunder og hverandre med respekt og verdighet er kjernen i hvem vi er, og dette må vi alltid huske på, uansett hvor utfordrende situasjonen er.»