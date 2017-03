Flystyrt ved den tyrkisk-syriske grensa

Et syrisk militærfly har styrtet ved grensa mellom Tyrkia og Syria, melder statlige tyrkiske medier.

Årsaken til styrten er ikke kjent, men det skal dreie seg om et eldre, russiskbygget kampfly av typen MiG-23, tilhørende president Bashar al-Assads styrker.

- Det antas at piloten kom seg ut av flyet. En søk- og redningsinnsats er i gang, sier den tyrkiske statsministeren Binali Yildirim.

Ifølge ham styrtet flyet på syrisk side, men piloten kan ha havnet i Tyrkia.

Guvernøren i den tyrkiske Hatay-provinsen sier at flyet ikke krenket tyrkisk luftrom, og at tyrkiske styrker ikke grep inn.

Det statlige nyhetsbyrået Dogan melder at landsbyboere i nærheten ringte myndighetene for å fortelle om flystyrten. De skal også ha opplyst om at piloten skjøt seg ut.

