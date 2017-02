Flyvertinna ble den unge jentas redning da hun la igjen en lapp på toalettet

,(Dagbladet): Det siste døgnet har historien om flyvertinna Shelia Hendricks gått sin seiersgang over hele verden.

Den nå 49 år gamle amerikanske kvinnen, som i 2011 jobbet for flyselskapet Alaska Airlines, forteller om hvordan hun på et fly fra Seattle til San Francisco oppdaget at noe var galt med noen av passasjerene hennes.

Ei jente i 14-15-årsalderen, med fett, blondt hår, satt ved siden av en eldre mann, men det var noe som skurret.

- Noe fortalte meg at her var det noe som ikke stemte. Han var veldig velkledd. Det var det som slo meg. Hvorfor var han så velkledd mens hun så rufsete og uflidd ut? forteller Hendricks til WTSP.

- Trengte hjelp

Hun forteller også at aldersforskjellen mellom de to var mistenkelig, og at jenta verken møtte blikket hennes eller svarte på spørsmålene hennes. Det var da hun utarbeidet en plan.

Hun klarte å hviske til jenta at hun skulle gå på toalettet. Der hadde Hendricks allerede hengt opp en lapp hvor jenta kunne skrive.

- Hun skrev på baksiden av lappen. Hun skrev at hun trengte hjelp, sier Hendricks til NBC News.

Hendricks tok sporenstreks tak i saken, og informerte pilotene om situasjonen. Disse tok så kontakt med politiet som ventet på bakken da flyet landet i San Francisco. Der viste det seg at hun var et offer for menneskesmugling.

Opplæring

Washington Post anslår at så mange som 50 000 kvinner hvert år fraktes til USA for å utnyttes i prostitusjon.

I fjor skal omlag 2000 menneskesmuglere ha blitt arrestert, og 400 ofre ha blitt identifisert.

Hendricks forteller selv at saker som dette er vanskelige å identifisere.

- Jeg har jobbet som flyvertinne i ti år, og her tenkte jeg tilbake til da jeg var under opplæring. Jeg tenkte at jeg i mange år hadde hatt veldig vanskelig for å skjønne hva som foregikk her, sier hun.

Ifølge airlineamb.org får nå flyvertinner opplæring for å kunne oppdage tegn som tyder på menneskesmugling.