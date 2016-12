FN: - «Høyst sannsynlig» syriske luftstyrker som bombet nødhjelpskonvoi i Syria

(Dagbladet): 19.september ble en nødhjelpskonvoi angrepet nær byen Urm al-Kubra, vest for Aleppo i Syria.

17 lastebiler med nødhjelp ble truffet, minst 10 personer ble drept og 22 skadd.

En granskningskomité, nedsatt av FNs generalsekretær Ban Ki-moon, slapp onsdag en rapport etter å ha gått hendelsen etter i sømmene.

- Ikke bevisst angrep

Komiteén slår fast at angrepet «høyst sannsynlig» ble utført av syriske luftstyrker, men de har ikke klart å fastslå dette med hundre prosent sikkerhet, skriver nyhetsbyrået AP.

«Vi har ikke noe bevis som gjør at vi kan konkludere med at hendelsen var et bevisst angrep på et humanitært mål», slås det fast i rapporten.

Lastebilene var lastet med hvetemel og helseutstyr fra FN. Nødhjelpen var på vei til rundt 78 000 sivili i området, mennesker som har lidd enorme tap under borgerkrigen.

Ifølge FN var verdien på lasten som ble bombet sønder og sammen på snaue 6 millioner kroner.

Det hvite hus var tidlig overbevist om at det var russiske fly som bombet nødhjelpskonvoien, og det ble også hevdet at USA ville holde Russland ansvarlig for angrepet uavhengig av om det var russiske eller syriske fly som stod bak angrepet.

I kjølvannet av hendelsen publiserte det russiske forsvarsdepartementet en dronevideo som ifølge dem beviste deres uskyld i bombingen. Ifølge Russland viser filmen at en væpnet pickup gjemte seg bak nødhjelpskonvoien.

Lastebilene tydelig merket

I rapporten fra FN fastslås det uansett at angrepet kom fra lufta og at det ble brukt «flere typer ammunisjon plassert på mer enn ett fly og en flytype».

FN skal ha fått informasjon om at angrepet ble utført av tre syriske Mi-17-helikoptre og tre ikke navngitte fly. I tillegg mistenkes det at ett russisk fly kan ha vært involvert.

«Men vi har ikke tilgang til data som kan underbygge disse påstandene, og i fraværet av det kan vi ikke trekke en endelig konklusjon», heter det i rapporten.

Basert på all innsamlet informasjon konkluderer de så med angrepet mest sannsynlig ble utført av syriske luftstyrker.

I rapporten bemerkes det at bare Syria, Russland og den USA-støttede opposisjonen «har kapasitet til å gjennomføre et angrep av denne typen».

Lastebilene skal ha vært tydelig merket med FN og Røde halvmåne.